MILANO (ITALPRESS) – La campagna “Kia + Mahmood” realizzata da Kia Italia, Innocean e Red Carpet, si aggiudica il premio Best Holistic Campaign Settore Automotive agli NC Awards: il contest che ogni anno vede le più importanti campagne di comunicazione integrata valutate e premiate da una giuria di 40 manager provenienti da aziende di tutti i settori merceologici.

“Kia + Mahmood” unisce due rappresentanti di innovazione, stile e bellezza unici nel loro genere che nel 2022 sono stati protagonisti: Kia con la vittoria da parte di Kia EV6 del premio “Car of the Year 2022” e Mahmood con la vittoria della 72° edizione del Festival di Sanremo. Il progetto si è svolto da aprile a novembre 2022 e ha generato un’ottima visibilità e molte reazioni positive. La campagna, nata dall’ormai affiatata collaborazione tra Kia e Innocean, ha giovato del supporto di un leader nel settore del celebrity management come Red Carpet permettendo a Kia di valorizzare la propria brand image a livello nazionale e internazionale grazie ad una programmazione in due fasi.

La prima fase si è svolta in Italia con “Sounds Wonderful”: una sfida musicale ideata per il lancio della nuova Kia Niro, che ha offerto l’opportunità a dei giovani artisti emergenti di esibirsi in apertura di una delle tappe italiane del tour di Mahmood e il cui punto di forza è stato senza dubbio proprio il ruolo di nuova Niro: per i giovani talenti, l’auto è diventata parte integrante dei loro brani grazie a un lavoro di campionamento suoni ed editing audio supervisionato da coach di fama internazionale. Il tutto è stato documentato e raccontato attraverso un video manifesto, pubblicato per comunicare l’inizio dell’operazione e la collaborazione tra Kia e Mahmood, seguito da diversi contenuti video che hanno permesso agli utenti di seguire il contest in tutte le sue fasi. La seconda fase della campagna ha poi permesso a Kia di varcare i confini nazionali accompagnando Mahmood a bordo della EV6 nel tour europeo.

Kia EV6 ha seguito Mahmood durante l’omonimo docufilm sulla sua vita e carriera, entrato nella top-ten di Prime Video e presentato in anteprima alla “Festa del Cinema di Roma”, dove Kia EV6 è stata protagonista di attività live entertainment, amplificate dal coinvolgimento di influencer e celebrities presenti all’evento. “Siamo felici del riconoscimento ricevuto. La collaborazione con Mahmood è iniziata con il lancio della nuova Kia Niro, modello che ha contribuito ad affermare la nuova brand image di Kia. Mahmood, insieme a due coach, ha accompagnato un gruppo di giovani musicisti emergenti nel proprio percorso di crescita in un flusso guidato dal concetto di “movimento”, in linea con la strategia del nostro marchio. L’iniziativa è proseguita con Kia EV6, modello pioniere della mobilità elettrica, che ha accompagnato Mahmood per tutta la durata del tour europeo e per la realizzazione del suo docufilm” ha dichiarato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication and CRM Director di Kia Italia.

