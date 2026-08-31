ROMA (ITALPRESS) – Kia Italia annuncia la collaborazione con Luciano Darderi, uno dei talenti emergenti più interessanti del tennis internazionale e tra i volti più promettenti dello sport italiano, come nuovo Brand Ambassador. La partnership rafforza la presenza di Kia nel tennis, sport che il brand presidia da oltre vent’anni a livello globale attraverso il legame con gli Australian Open e numerose iniziative dedicate agli appassionati. Da anni Kia vanta inoltre un solidissimo rapporto con Rafa Nadal, tuttora Brand Ambassador mondiale. L’ingresso di Darderi nella famiglia Kia conferma la volontà del marchio di affiancare atleti che incarnano impegno, passione e continua ricerca del miglioramento. Negli ultimi anni Kia ha consolidato il proprio ruolo nella mobilità sostenibile ed elettrificata, mentre Darderi si è imposto nel circuito internazionale grazie a determinazione e spirito competitivo, raggiungendo la top 16 del ranking mondiale. La scelta di Darderi nasce dalla naturale convergenza tra il suo percorso e i valori del brand. Il tennista si affianca così a Lorenzo Musetti, ampliando il roster di talenti che rappresentano la visione di Kia Italia .

“Siamo entusiasti di accogliere Luciano Darderi nella famiglia Kia Italia – ha commentato Giuseppe Mazzara, Direttore CX & Brand Marketing di Kia Italia, ha commentato -. Luciano rappresenta una nuova generazione di atleti capaci di distinguersi per talento, determinazione e autenticità. Il suo percorso di crescita e la sua mentalità riflettono perfettamente i valori che guidano il nostro brand ogni giorno. Insieme a Lorenzo Musetti, già Brand Ambassador Kia Italia, questi due moschettieri danno vita a una sorta di Kia Italia Tennis Team: un’alleanza di talenti italiani che ci permette di raccontare Kia attraverso personalità credibili, dinamiche e vicine alle nuove generazioni”.

“Sono molto felice di iniziare questo percorso insieme a Kia Italia – ha commentato Luciano Darderi -. Ho sempre apprezzato la capacità del brand di guardare al futuro con coraggio e innovazione, mantenendo al centro valori autentici come determinazione, rispetto e voglia di crescere. Sono orgoglioso di rappresentare Kia e di contribuire a raccontare una visione del movimento che va oltre lo sport e parla di passione, energia e nuove sfide”.Con questa collaborazione Kia Italia conferma il proprio impegno nel sostenere lo sport come strumento di ispirazione e crescita, rafforzando la propria presenza nel tennis e il dialogo con una community di appassionati in continua espansione.

– Foto ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).