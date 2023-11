Kia EV9, tecnologia e tanta autonomia

ROMA (ITALPRESS) - Unire autonomia, capacità e innovazione per offrire un veicolo al top in termini di efficienza e comodità. Sono gli elementi alla base di EV9, il nuovo SUV full-electric di KIA che raccoglie il testimone dell’EV6 lanciato nel 2021. Si tratta di un’auto di grosse dimensioni, disponibile a trazione posteriore e integrale, con una capacità fino a 7 posti e un bagaglio che raggiunge un massimo di 828 litri. Gli oltre cinque metri di lunghezza e i quasi due di larghezza non compromettono la potenza del motore da 203 cavalli nel modello a trazione posteriore e da 384 in quello a trazione integrale. Il primo è in grado di raggiungere una velocità massima di 185 chilometri orari, mentre il secondo può arrivare fino ai 200. Numeri elevati anche per l’autonomia che a seconda dei modelli spazia dai 505 ai 563 chilometri. Anche la tecnologia occupa un posto di primo piano nell’EV9. A cominciare dallo Smart Route Planner (Smart rut planner), un sistema che permette di pianificare il viaggio raccogliendo informazioni sul traffico, segnalando i punti di ricarica e consentendo il preriscaldamento della batteria. Si semplifica anche il rifornimento con il sistema Plug and Charge in grado di identificare automaticamente la vettura alla colonnina. Non mancano poi numerosi dispositivi ADAS per la sicurezza alla guida come il Blind View Monitor e il Blind-Spot Collision-avoidance Assist, studiati per prevenire collisioni posteriori. La stabilità in carreggiata è invece garantita dai sistemi Lane Following e Lane Keeping, progettati per calcolare la distanza laterale dagli altri veicoli e per mantenere la corsia in caso di deviazioni improvvise senza le frecce accese. Sono ben quattro le modalità di guida disponibili: Sport, Eco, Normal e My Drive. tvi/gtr