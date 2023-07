MILANO (ITALPRESS) – Kia EV9 Launch Edition, in versione Earth verrà proposta sul mercato di casa nostra a partire da 76.450 euro e in versione GT-Line a partire da 81.650 euro. Primo SUV completamente elettrico di Kia, EV9 sarà disponibile a sei o sette posti ed è costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) piattaforma specifica di Kia per i veicoli 100% elettrici. La straordinaria presenza su strada prende ispirazione dalla filosofia “Opposites United”, che rintraccia l’equilibrio in aspetti tra loro contrastanti come natura, innovazione e tecnologia. Dotato di una batteria di quarta generazione da 99,8 kW, EV9 offre un’autonomia di guida fino a 541 chilometri (ciclo combinato WLTP) e dispone della tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V, che consente in soli 15 minuti di recuperare 239 chilometri di autonomia presso le colonnine di ricarica dotate di questa tecnologia. EV9 è uno dei numerosi nuovi modelli inclusi nel “Plan S” di Kia, il piano strategico a medio e lungo termine del brand. Nei programmi vi è il lancio di 15 veicoli elettrici entro il 2027 a livello globale.

Dopo il successo delle prime due tappe di Lido di Camaiore e Rapallo, prosegue il Kia Sustainability Tour a Lignano Sabbiadoro, dove si potrà scoprire in anteprima Kia EV9 e toccare con mano tutte le qualità del nuovo SUV 100% elettrico ed effettuare test drive della gamma elettrificata. In tutte le tappe del Tour verrà messa in atto la collaborazione con la onlus Fondazione Cetacea, che prevede la pulizia delle spiagge dove si svolge il tour per ispirare azioni concrete in termini di tutela dell’ambiente.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).