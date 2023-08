MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito di “Stay true to your lane” campaign, Kia Europe ha diffuso un nuovo video per celebrare la partnership, che la vede nel ruolo di sponsor per il quinto anno consecutivo di League of Legends EMEA Championship (LEC). Il video illustra l’innovativa visione di Kia per il futuro attraverso le numerose tecnologie introdotte sui propri veicoli, descrivendo tutte le caratteristiche high tech che connotano EV9, l’avveniristico SUV completamente elettrico, pronto a scrivere un nuovo capitolo della mobilità sostenibile. Il video inizia con una sequenza di immagini di alcuni giocatori, già noti al pubblico, perchè protagonisti di precedenti video di “Stay true to your lane”. Una serie di scatti ravvicinati di EV9 in penombra, mettono in evidenza l’iconica firma luminosa a LED dell’avveniristico SUV e la silhouette che suggerire sicurezza e padronanza in ogni situazione. Le clip delle precedenti finali LEC si sovrappongono ad una voce fuori campo che annuncia la collaborazione tra LEC e Kia anche per quest’anno, poi il video si chiude con riprese dinamiche di EV9 in un paesaggio desertico.

“L’aspetto e lo spirito di EV9 si adattano al mondo LEC in modo immediato, molto naturale, data la sua connotazione da SUV moderno, digitale ed epico”, afferma David Hilbert, direttore Marketing Kia Europe. “Il risultato finale non è solo un video clip coinvolgente, di sicuro impatto e autentico, ma ha il pregio di mostrare in modo efficace il progresso tecnologico e la versatilità del nostro grande SUV elettrico di punta, suscitando il sicuro interesse sia dei giocatori ma anche degli altri utenti”.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).