ROMA (ITALPRESS) – La famiglia Ceed per il 2021 è stata oggetto di mirati interventi a livello stilistico e non solo, per un’immagine ed una presenza su strada più sportiva e contemporanea, completata da dettagli di design dinamici e muscolosi che la renderanno riconoscibile al primo colpo d’occhio. Le versioni hatchback a cinque porte, station wagon e Shooting Brake presentano ora un frontale completamente ridisegnato, aggiornamenti sportivi nel posteriore, cerchi dalle forme dedicate, inediti colori per la carrozzeria e interni rivisti in chiave più contemporanea. La rinnovata famiglia Ceed andrà in vendita all’inizio del quarto trimestre del 2021. In linea con le esigenze dei clienti e il desiderio generale di una mobilità sempre più efficiente, la nuova gamma di Kia Ceed sarà disponibile anche con propulsori e trasmissioni di ultima concezione.

Ceed è una vettura di segmento C tra le più complete sul mercato. Riconosciuta da tempo per il suo ruolo chiave nel successo del marchio coreano in Europa, la famiglia Ceed è stata la prima vettura di Kia progettata e costruita nel Vecchio Continente appositamente per attrarre i gusti dei suoi esigenti automobilisti. Con il 28% di quota nel mercato europeo di Kia, Ceed è un’automobile offerta in diverse varianti di carrozzeria, che ha conquistato la fiducia del mercato al pari delle rivali di successo che hanno dominato questo segmento per decenni.

L’esterno aggiornato riflette immediatamente contemporaneità e dinamicità. La vista anteriore completamente ridisegnata presenta il nuovo logo di Kia, dalla grafica moderna che riflette l’ethos “movement that insipires”. Nella fase di rivisitazione del design anteriore, è stata posta particolare attenzione nel rendere ogni allestimento (base, PHEV, GT-line e GT) immediatamente riconoscibile grazie ad elementi stilistici fortemente caratterizzanti e, pertanto, distintivi.

L’iconico tiger nose, che rende Ceed una Kia riconoscibile al primo colpo d’occhio, è stato aggiornato con una finitura nera lucida e cromata satinata rispettivamente nella parte superiore e inferiore a forma di ala per un aspetto elegante e moderno. I modelli PHEV si riconoscono per la griglia chiusa con una finitura a colori contrastanti. Ai lati sono presenti due grandi prese d’aria che arricchiscono il paraurti anteriore e contribuiscono ad un look molto sportivo. Il tema ispirato all’ala si ripete in altri elementi della riprogettazione anteriore, come il rivestimento cromato satinato sulla griglia della presa d’aria inferiore e l’ampia decorazione laterale che si estende nel passaruota anteriore. Sul retro, per evidenziare l’elegante marchio Kia, la superficie delle luci combinate a LED è stata levigata così da sposarsi e integrarsi al meglio con il nuovo logo. La versione PHEV presenta un nuovo emblema più in linea con il recente riposizionamento del marchio. Un nuovo diffusore nero lucido viene aggiunto al paraurti posteriore sportivo, che riprende anche la finitura cromata satinata vista nella parte anteriore dell’auto.

Aperta la portiera della rinnovata Ceed il guidatore è immediatamente accolto da materiali eleganti sia alla vista sia al tatto; i colori sono ricercati e rilassanti; il layout progettato per mettere a proprio agio tutti gli occupanti. Il tetto apribile panoramico e di generose dimensioni contribuisce ad una idilliaca connessione con la natura circostante e ad infondere serenità.

I sedili sono disponibili in cinque tipologie di rivestimento, tre delle quali sono inedite. Le scelte includono i sedili avvolgenti in pelle scamosciata nera con cuciture a contrasto in grigio sulla GT-Line e rosso sui modelli GT. Le finiture GT-line e GT beneficiano di un pomello del cambio di nuovo design per un look moderno, mentre le versioni con cambio automatico offrono un ulteriore dettaglio luxury con un pomello del cambio in pelle traforata per una migliore esperienza tattile. Tutte le versioni con cambio automatico sono dotate di un display indicatore della selezione marce nero lucido.

Gli interni della nuova Ceed combinano uno stile moderno nell’aspetto e nelle sensazioni ed offrono funzionalità premium e tecnologia all’avanguardia. Un grande schermo nel quadro strumenti da 12,3 pollici è abbinato ad uno schermo da 10,25 pollici sulla consolle centrale per migliorare l’interazione del conducente con il veicolo. Ogni particolare degli interni è stato progettato pensando ad un utilizzo intuitivo, come il pulsante di azionamento del freno di stazionamento elettronico e altre caratteristiche, basate sul principio: “facile da individuare, facile da usare” che sta alla base di tutta la riprogettazione del design interno.

Nell’ultimo restyling di tutta la gamma è incluso anche un software che consente agli utenti di connettersi a distanza con la propria auto, tramite app per smartphone Kia Connect, così da permettere di utilizzare le varie funzionalità di bordo per migliorare l’interazione con il veicolo. Le nuove funzionalità di connettività per la gamma Ceed includono miglioramenti per la ricerca Bluetooth tramite riconoscimento vocale, collegamento al calendario di terze parti con navigazione, modalità valet per monitorare la posizione del veicolo quando altri l’hanno in uso e navigazione last mile con realtà aumentata.

Le funzioni legate alla sicurezza sono state notevolmente migliorate. L’avviso di presenza nell’angolo cieco è stato sostituito con una tecnologia più evoluta di prevenzione attiva. Quando si aziona l’indicatore di direzione per cambiare corsia, ad esempio, se esiste il rischio di collisione con un veicolo, il nuovo Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) fornirà un avviso. A seguito dell’avvertimento, se il rischio di collisione è concreto, BCA interverrà attivamente per evitare la collisione.

Il Driver Attention Warning (DAW+) è stato aggiornato e ora include la funzione di avviso di partenza del veicolo che precede con un richiamo visivo sullo schermo per informare il conducente che si sta allontanando, ad esempio ai semafori o nel traffico lento, così da tenerlo sempre informato.

Altre caratteristiche ADAS che continuano ad essere disponibili sulla gamma Ceed includono: il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che rileva non solo automobili e pedoni, ma anche ciclisti; l’Assistenza al mantenimento della corsia; l’Avvertimento intelligente del limite di velocità; il Limitatore di velocità manuale e assistenza abbaglianti. L’obiettivo di “vedere meglio ed essere visti” di Kia ha ispirato il design dei nuovi fari a LED di marcia diurna con fendinebbia a LED integrati. Le versioni a cinque porte dispongono anche di segnali di svolta sequenziali nei nuovi LED posteriori solo, però, in specifiche varianti di allestimento.

Il Lane Follow Assist (LFA) può ora essere attivato indipendentemente dallo Smart Cruise Control (SCC) che consente a Kia di offrire LFA anche sulle versioni con cambio manuale. Nei modelli precedenti, premendo il pedale del freno si disattivava l’SCC e, di conseguenza, veniva disattivato anche l’LFA. Con questa nuova riconfigurazione, LFA può essere utilizzato più spesso e in varie situazioni di guida in cui potrebbe non essere necessario il cruise control.

La nuova gamma Ceed offre agli acquirenti una vasta scelta di configurazioni. Sono previsti un ibrido plug-in (PHEV) e un ibrido mild-hybrid (MHEV), con potenza compresa tra i 120 CV e i 204 CV a cui si affiancano motori turbo benzina da 1.0 litri a 1.5 litri oltre al diesel 1.6 litri. Tutti beneficiano della tecnologia Smartstream di Kia. Sarà disponibile anche la motorizzazione GPL basata sul motore 1.0 turbo benzina.

La rinnovata famiglia Ceed entrerà in produzione presso lo stabilimento europeo di Kia a Zilina, in Slovacchia, il prossimo agosto e sarà disponibile in tutta Europa entro il quarto trimestre.

