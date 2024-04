ROMA (ITALPRESS) – Kia ha presentato al New York International Auto Show la K4. La berlina compatta di quarta generazione è un concentrato di tecnologia da segmento superiore, offerta di serie, con sistemi avanzati di assistenza alla guida, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), estrema cura dei dettagli, spazio per la testa e le gambe dei passeggeri posteriori da leader della categoria. Può essere scelta con motore turbo che eleva il divertimento alla guida mentre la sospensione posteriore multi-link standard sulla GT-Line (2.0 e 1.6 turbo) garantisce un’esperienza di guida all’insegna della prontezza e della reattività. K4 si distingue nel segmento delle berline compatte a quattro porte per una tecnologia di connettività e uno stile superiore; offre, infatti, di serie i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto con un display multi-segment, combinato con strumentazione digitale, di quasi 30 pollici (76cm) che comprende anche la telecamera per la visione degli ambienti circostanti. I servizi disponibili come Digital Key 2.0 con Ultra Wideband, impianto audio premium Harman Kardon, sedili anteriori riscaldati e ventilati e un ampio tetto apribile definiscono il carattere premium di K4. La nuovissima berlina compatta di Kia verrà proposta negli Stati Uniti in cinque livelli di allestimento: LX, LXS, EX, GT-Line e GT-Line Turbo.

Doppia scelta di propulsori performanti: Standard 2.0 litri da 147 cavalli e turbo da 190 cavalli 1.6 litri quattro-cilindri dalle performance elevate, Proporzioni audaci e un appeal da segmento superiore: gli stilemi del design “Opposites United” rivelano spunti stilistici inaspettati della fastback.

