LONDRA (ITALPRESS) – La principessa del Galles Kate Middleton è ricoverata in ospedale a Londra dove è stata operata “con successo” all’addome. Lo ha reso noto Kensington Palace aggiungendo che rimarrà ricoverata in ospedale dai dieci ai quattordici giorni. “Sulla base delle attuali raccomandazioni mediche, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”, si legge nella nota. L’intervento chirurgico addominale, che era già programmato, non è stato causato da un problema “canceroso”, riferisce la nota. La prossima settimana Re Carlo III, 75 anni, sarà sottoposto a un intervento chirurgico per curare un ingrossamento della prostata. Lo riferisce Buckingham Palace, precisando che la patologia è benigna ma sarà necessaria una “procedura correttiva”.

Gli impegni pubblici saranno rinviati per un breve periodo di recupero.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).