Juventus, tegola Bremer: lesione al menisco, è costretto ad operarsi

ROMA (ITALPRESS) – Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: questo l’esito del consulto a cui è stato posto questa mattina a Lione Gleison Bremer. Nelle prossime ore, fa sapere la Juventus, il 28enne difensore brasiliano sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.
L’ex Torino era tornato in campo questa estate dopo il lungo stop per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 2 ottobre durante la trasferta di Champions League contro il Lipsia.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
