L’Inter ha vinto anche a Bergamo, la Juventus è passata a Firenze e l’Udinese ha ottenuto il primo successo a San Siro sul Milan. Mourinho aveva impartito una lezioncina alla Lega dove albergherebbe qualcuno che ci capisce poco. Se l’era presa anche con il proprio club. Ora, tutti conveniamo che si gioca troppo e i calendari sono zeppi, che ci sono tante cose che non vanno, ma anche lui mangia di questo pane e lamentarsi se tutto non quadra, non è elegante. All’inizio non lo aveva detto…Tornando alla capolista, stava subendo l’Atalanta, si è fatto male Pavard ed è entrato Darmian che si è procurato subito il rigore del vantaggio di Calhanoglu. La partita è cambiata e Lautaro ha dato all’Inter, col dodicesimo gol, un vantaggio che le ha permesso di fronteggiare l’agguerrito avversario, cui non è bastato il gol di Scamacca. La Juventus ha tenuto il passo della capolista: a Firenze ha vinto con un gol di Miretti. Dopo Inter-Frosinone e Juventus-Cagliari ci sarà lo scontro diretto: le due squadre vi arriveranno con l’attuale distacco di due punti? Viola terzo ko. Porta bianconera imbattuta da sei gare. Vano l’assalto viola.

Il Napoli ha vinto a Salerno con i gol di Raspadori e Elmas e ha fatto più della squadra di Pippo Inzaghi. In attesa di Osimhen, una insidia di meno. Ma il distacco è di sette punti dalla vetta. L’Udinese dove ha vinto la prima partita della stagione? Proprio sul campo del Milan, con un rigore discusso di Pereyra, sì, ma contro una squadra in confusione, anche se rimaneggiata (Hernandez, Kalulu ecc) e con attaccanti (Leao, Giroud, Jovic) che non hanno inciso. Cioffi alle stelle, Pioli alle stalle (-6 dalla vetta). Ora arriva il PSG che potrebbe segnare l’inizio di una crisi rossonera. Un tifoso arrabbiato: “Siamo passati dalla Scala del calcio alla scala a…Pioli”. La squadra che silenziosamente si sta facendo strada verso le posizioni di vertice è il Bologna, che ha vinto contro la solita Lazio che alterna cose buone e brutte. Questo Ferguson, che ha deciso, ha fatto già quattro gol. Decima partita utile.

Con Dybala “rabonente” e alla vigilia del derby, la Roma “pronti via” si è fatta parare un rigore, tirato da Lukaku e parato da Falcone (da Oscar). Almqvist ha poi beffato i giallorossi che hanno rimontato nel recupero. Un successo fimato da Azmoun e Lukaku, vitale in vista del derby.

Il Lecce ha perso una grande occasione, Colombo con una doppietta ha affossato il Verona (due punti in nove partite) e portato il Monza alle spalle delle grandi. Tutto si può dire, tranne che il Cagliari più recente non fornisca emozioni. Con i cambi Ranieri ha vinto su un Genoa cui non è bastato il quinto gol di Gudmundsson. La salvezza non è certo un miraggio per i sardi. Nei posticipi due partite che possono segnare lo spartiacque sul campionato di Frosinone e Empoli, che si dibattono nelle zone medio-basse della classifica. I laziali non saranno al completo, contro l’Empoli privo di Maleh. Arbitro Manganiello. Per il Torino, un Sassuolo dai risultati a sorpresa. I granata vanno a corrente alternata e non avranno Juric in panchina. Direzione di Ferrieri Caputi. Il fattore campo non ha avuto molto peso, stavolta.

