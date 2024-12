Jill Biden visita Messina “Da qui partirono i miei bisnonni”

MESSINA (ITALPRESS) - La First Lady americana Jill Biden, in visita in Sicilia, ha fatto tappa a Gesso, frazione di Messina, accolta da una folla festante e bandiere italiane e americane. Gesso è il luogo di origine dei bisnonni Gaetano Giacoppo e Concetta Scaltrito, che emigrarono a Hammonton, negli Usa a fine '800. "Partirono da qui - ha ricordato Jill Biden - alla ricerca di fortuna negli Stati Uniti". sat/abr/gtr/