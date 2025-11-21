Jeep Recon 2026: l’elettrico diventa off-road

ROMA (ITALPRESS) - Jeep guarda al futuro e presenta la Recon 2026, il primo SUV completamente elettrico del marchio a ottenere la certificazione Trail Rated. Progettata da zero per l’off-road, la Recon porta la tradizionale capacità 4x4 Jeep in una nuova veste a zero emissioni. Il sistema elettrico eroga 650 cavalli e 840 Nm di coppia immediata, con autonomia stimata fino a 450 chilometri e uno 0-100 in 3 secondi e 7. Il selettore Jeep Selec-Terrain offre cinque modalità di guida per adattarsi a condizioni stradali e meteo differenti. Nel design la Recon unisce citazioni della storia Jeep e soluzioni moderne, con l’obiettivo di parlare sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta al marchio. Tra le particolarità, la completa apertura “open-air”: porte, vetro del portellone e vetri posteriori possono essere rimossi senza attrezzi, portando su un elettrico un’impostazione finora tipica dei modelli più iconici del brand. Gli interni puntano su robustezza e funzionalità, con materiali curati, vani di stivaggio dedicati e un pacchetto di oltre 170 dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida. La produzione della Jeep Recon 2026 inizierà all’inizio del prossimo anno, con i primi arrivi in Stati Uniti e Canada e una successiva espansione internazionale nel quarto trimestre. L’allestimento Moab sarà riservato al mercato nordamericano, in linea con l’approccio Jeep alle specificità delle diverse regioni. tvi/mrv