TORINO (ITALPRESS) – Jeep, fino al 24 luglio, a Senigallia, parteciperà all’appuntamento estivo più divertente del panorama italiano: “Xmasters”. Giunta all’undicesima edizione, quest’anno la manifestazione dedicata agli action sport ospiterà sessanta eventi relativi a venticinque diverse discipline su un’area di 40.000 m2. Si tratta di un beach village all’interno del quale sarà possibile assistere a discipline come, slackline, wakeboard, skateboard, calisthenics e anche praticare direttamente moltissime attività come sup, kayak, kitesurf, skate, windsurf, vela, skateboard. Tra le attività più emozionanti spiccherà l’off road in riva al mare a bordo dei SUV Jeep con tecnologia ibrida 4xe, lungo un tracciato che consentirà di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo. 4xe è ormai oggi un brand nel brand Jeep, capace di definire l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, e l’icona Wrangler 4xe, il più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato, in attesa dell’arrivo del nuovo Grand Cherokee 4xe, il SUV più premiato al mondo, per la prima volta in versione elettrificata.

L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, infatti, i modelli Jeep 4xe plug-in Hybrid sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric, con grande semplicità d’utilizzo e di ricarica. Non a caso in Italia continua il successo della tecnologia Jeep 4xe: i SUV Plug-In Hybrid dominano nel primo semestre 2022 il mercato dei veicoli a basse emissioni, comparto in cui rappresentano la scelta di circa un italiano su cinque. Un successo che si somma al primato nel full year 2021.

I modelli Jeep, dunque, spiccheranno in un contesto in cui il rispetto dell’ambiente sarà protagonista assoluto.

Per XMasters, infatti, la salvaguardia del mare e delle spiagge rappresenta una priorità, e l’evento, oltre a fondarsi su un pensiero green, contribuisce alla sostenibilità e prevede workshop sulla tutela dell’ambiente aperti a tutti.

