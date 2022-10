PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il marchio Jeep, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, ha regalato un’ulteriore emozione e un’altra sorpresa al pubblico internazionale, presentando la Jeep Avenger 4×4 Concept. Esternamente, la 4×4 Concept è caratterizzata da parafanghi e da una carreggiata più ampi, ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi, scoperti e più aggressivi. Per migliorare ulteriormente le capacità di Jeep Avenger, l’angolo di attacco è stato portato a 21 gradi, l’angolo di uscita a 34 gradi e l’angolo di dosso a 20 gradi, grazie a un’altezza da terra che ora supera i 200 mm. Il frontale è stato ulteriormente protetto con rivestimenti più spessi e sono stati aggiunti fari integrati per migliorare la visibilità durante la guida notturna.

L’Avenger 4×4 Concept presenta un nuovo sistema portabagagli a tetto leggero, dotato di una protezione antigraffio completa e di uno speciale sistema di cinghie che comprime i bagagli. Il pacchetto è completato da un adesivo antiriflesso sul cofano e da un trattamento antigraffio della calandra per una maggiore tranquillità durante la guida off-road. L’Avenger 4×4 Concept rappresenta la massima espressione delle leggendarie capacità di Jeep, oggi potenziate dall’elettrificazione, una combinazione che consente ai clienti di sfruttare prestazioni off-road ancora più elevate, per un maggiore divertimento nella guida e una maggiore libertà nel silenzio pressochè assoluto. L’Avenger full-electric va ad aggiungersi alla gamma di veicoli Jeep completamente elettrificati offerta in Europa continentale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).