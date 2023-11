TORINO (ITALPRESS) – Mancano due giorni al via della Torino City Marathon, l’appuntamento podistico di caratura internazionale che coinvolgerà domenica oltre 5.000 atleti e appassionati. Il 5 novembre i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, nel cuore della città, e la stessa mattina si correrà anche la Torino Half Marathon (21,097 km) – novità di quest’anno – e la Torino City Run, la stracittadina non competitiva di 7 km, che daranno modo ai runner di tutte le distanze e ai camminatori di interpretare al meglio la propria passione. Il percorso lambirà il Design Studio Jeep Europe di via Plava, nel quartiere di Mirafiori, dove è stata disegnata la nuova Jeep Avenger, il primo SUV 100% del marchio Jeep concepito fuori dagli Stati Uniti, mentre sarà Jeep Grand Cherokee 4xe ad aprire la gara. L’ammiraglia del brand Jeep condivide con i maratoneti caratteristiche e valori quali libertà, sostenibilità, voglia di divertimento e alte prestazioni.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere il Major Sponsor di questa straordinaria manifestazione. Jeep è un marchio che condivide una profonda affinità con il mondo degli sport di resistenza e delle maratone. I nostri SUV sono rinomati in tutto il mondo, con oltre ottant’anni di storia, dimostrando la capacità di affrontare sfide con la massima sicurezza, offrendo un’esperienza divertente e incarnando lo stesso spirito di resilienza e determinazione che ispira i podisti” dichiata Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia. “Ma c’è di più: siamo entusiasti di contribuire alla ricerca accanto al Team Marathon, che anche quest’anno sostiene la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Con il 5 euro di ogni iscrizione alla Torino City Run destinato alla Fondazione, stiamo fornendo un contributo significativo nella lotta contro tutte le forme di tumore”.

“Inoltre, a Torino, ci sentiamo come a casa e, grazie alla nostra visione verso un futuro a emissioni zero, possiamo idealmente attraversare la città in modalità elettrica con la nostra eclettica gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid. Queste vetture ibride plug-in sono le più vendute in Italia e si sentono a proprio agio sia nel cuore della città che nelle sfide fuoristrada più estreme. In sintesi – conclude Varzi – , questa partnership rappresenta non solo una dimostrazione del nostro impegno nello sport e nella comunità, ma anche la nostra determinazione a promuovere la sostenibilità e la ricerca”.

foto: ufficio stampa Stellantis

