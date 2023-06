Jeep Avenger, compatto e confortevole in città e offroad

"La nuova Avenger di Jeep è una vettura nata in Europa per l'Europa. Anzi, nata in Italia e interamente progettata a Torino" spiega Gabriele Conti, Marketing Manager di Jeep. Venduta sia nella versione 100% elettrica e 400 Km di autonomia, che con il motore 1.2 benzina 100 cavalli. xh7/tvi/gtr