Jeep Avenger 4xe protagonista ai 105 XMasters 2025

TORINO (ITALPRESS) – Si è conclusa domenica la quattordicesima edizione estiva del 105 XMasters, in scena a Senigallia (AN) dal 12 al 20 luglio. Durante il più grande evento italiano dedicato agli sport outdoor, il pubblico ha potuto anche ammirare e provare Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia nel primo semestre 2025, in coerenza con il successo del 2024.

Sullo stand Jeep due allestimenti di Avenger 4xe: la serie limitata Avenger 4xe The North Face Edition e Avenger 4xe Upland, disponibile per test drive aperti al pubblico nei due fine settimana dell’evento che hanno scatenato l’entusiasmo di centinaia di persone.

