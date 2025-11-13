Jasmine Paolini diventa Official Brand Ambassador FULFIL

TORINO (ITALPRESS) – Per consolidare il legame con lo sport, e in particolare con il mondo del tennis, FULFIL, oltre a confermare il proprio ruolo di Official Sponsor e barretta proteica ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ufficializza oggi una collaborazione pluriennale con Jasmine Paolini, in qualità di Official Brand Ambassador FULFIL. Un evento celebrato anche a Torino, all’interno del Fan Village allestito in occasione delle Nitto ATP Finals 2025, insieme a tutti i fan accorsi presso lo stand FULFIL. “Anche quest’anno, un grazie speciale a Jasmine per averci fatto emozionare e urlare di gioia – ha detto Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia -. Siamo felici e orgogliosi che Jasmine Paolini abbia accettato di diventare Ambassador delle nostre barrette proteiche FULFIL. Nello sport così come nelle sfide che affrontiamo ogni giorno vincere non è sempre scontato: occorre impegno, passione, grinta e determinazione, valori che accomunano Jasmine Paolini a FULFIL e certamente anche a Ferrero”.

“Sono entusiasta di annunciare la mia collaborazione pluriennale con FULFIL, nel ruolo di Official Brand Ambassador. Sono barrette proteiche con vitamine eccezionalmente buone e gustose, adatte per chi pratica attività sportiva, ad ogni livello – ha sottolineato Jasmine Paolini -. Diventare Ambassador di FULFIL, inoltre, mi consente di entrare a far parte della famiglia allargata Ferrero. Oltre che motivo di grande orgoglio è al contempo una grande responsabilità: è un’azienda tra le più importanti al mondo, che rappresenta parte della storia dell’imprenditoria italiana di maggior successo. In questo senso, FULFIL e Ferrero, come me, ogni giorno rinnovano il proprio impegno e affrontano le sfide con grinta e determinazione”. FULFIL ufficializza anche il rinnovo della partnership con la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel.

