Jack Savoretti in scena al Teatro Toniolo di Mestre con “Do It for Love”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il ritorno di Jack Savoretti alla musica con l’inedito “Do It for Love” segna solo il primo passo verso un 2026 ricco di novità e celebrazioni per il cantautore italo-inglese, che l’anno prossimo festeggerà i vent’anni di carriera. Dopo aver esaurito in appena un’ora la prevendita per il concerto del 23 aprile 2026 alla Royal Albert Hall di Londra e aver annunciato la data del 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano, Savoretti sarà protagonista di un appuntamento speciale il 16 dicembre al Teatro Toniolo di Mestre dove, per l’occasione, l’artista si presenterà in una speciale versione acustica. I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili a partire da domani, 4 novembre, dalle ore 12.00 sul circuito di vendita Vivaticket.com e dalle ore 15.00 anche alla biglietteria del Teatro Toniolo.

Nel corso della sua carriera, Jack Savoretti ha venduto oltre un milione di copie grazie agli 8 acclamati album di studio all’attivo (di cui due al primo posto nelle classifiche britanniche e altri quattro nella top ten), accumulato più di un miliardo di stream e venduto mezzo milione di biglietti in tutto il mondo. Ha collaborato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Savoretti (voce e chitarra) sarà accompagnato da Nikolaj Torp Larsen, un musicista danese (noto anche come Nikolaj Torp, Nick Torp, Nik Torp) produttore e compositore di colonne sonore. Torp ha suonato tastiere, pianoforte e Hammond con numerosi artisti in tournée e in molti dischi di successo, tra cui “Skyfall” di Adele. Il concerto è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, circuito multidisciplinare del Veneto, nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani, un progetto realizzato grazie ai fondi per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).