Ivana Spagna “Istinto e spontaneità hanno guidato la mia carriera”

MILANO (ITALPRESS) - "Quando faccio una cosa la faccio con molta spontaneità. Mi sono trovata in certe situazioni in cui reinventarmi è stata una cosa naturale, mi buttavo in quello che sentivo dentro di fare. Si tratta di avere spontaneità e passione per il mio lavoro, io non mollo mai, è proprio il fatto di lasciarmi andare e seguire l'istinto. La gente ha percepito che sono così, non uso mai filtri, sono quella che sono, con i miei difetti e spero qualche pregio, è stato importante". Lo ha detto Ivana Spagna, nota cantautrice italiana con all'attivo oltre 20 milioni di dischi venduti e un trionfo al Festivalbar, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl