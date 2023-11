VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono orgogliosa del lavoro svolto da Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, che continua a innalzare il grado di competenza dei giovani nel settore dell’ospitalità, strategico per il nostro territorio, ampliando gli orizzonti. L’ITS Academy Turismo Veneto sta crescendo in termini di iscritti, 167 al primo biennio e 114 al secondo biennio, dando ai ragazzi un ampio spettro di opportunità di respiro sempre più internazionale. Oltre alla possibilità di frequentare il secondo anno all’estero, con il programma Erasmus Plus, ai giovani vengono proposte esperienze internazionali come quella che ha visto l’ITS Academy Turismo Veneto portare a casa la medaglia d’oro all’Annual Competiton Conference a Vilnius”. Così l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan, sul riconoscimento ottenuto dall’ITS Academy Turismo Veneto, che ha partecipato con due studenti selezionati all’Annual Competition Conference, la 36^ Conferenza Annuale delle scuole di hotellerie e turismo che si è svolta dal 6 all’11 novembre a Vilnius, promossa da AEHT. Durante la sfida, i giovani si sono messi in gioco in diversi ambiti del settore turistico e dell’ospitalità: dal tema del strategic thinking al culinary art, dal wine service all’hospitality management.

L’allievo dell’Academy veneta Carlo Gusso, in squadra con Eric Genbrugge (Belgio) e Suze van Vliet (Paesi Bassi), ha portato a casa la medaglia d’oro nella categoria “Strategic Thinking in tomorrow’s hospitality”, raggiungendo, su 24 squadre partecipanti, il più alto riconoscimento nella loro categoria. Al centro della competizione il rebranding di un hotel a 5 stelle con un focus sulla sostenibilità, innovazione ma soprattutto sul fondamentale concetto di ospitalità. “Un’esperienza ricca in cui ho potuto dimostrare il mio valore”, ha raccontato Carlo Gusso. “Nel nostro progetto abbiamo rinominato l’hotel a 5 stelle Astorja nel centro di Vilnius. Non abbiamo avuto paura di sfidare anche una delle migliori strutture ricettive della capitale lituana. Dando spazio alla nostra creatività siamo riusciti a creare una storia che non solo ha portato valore aggiunto all’hotel, ma soprattutto ha toccato il cuore delle persone”.

Dal 2022 ITS Academy Turismo Veneto fa parte dei membri di AEHT – la più grande Organizzazione Internazionale non governativa che si occupa di formazione e valorizzazione delle eccellenze della formazione a servizio del settore dell’hospitaly in tutta Europa – e come tale ha potuto partecipare alla competizione.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).