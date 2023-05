NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si è conclusa nella storica sede di Eataly a Flatiron la seconda edizione di “Italy on Madison” manifestazione ideata e prodotta dall’Agenzia per il Commercio Estero (ITA) che dal 22 al 28 maggio, con una serie di eventi speciali ed eventi culturali ha dato risalto ai migliori marchi e alla grande ristorazione italiana, offrendo ai newyorkesi un elegante inizio del “Memorial Day weekend”.

Come tradizione a dare il via alla Italy on Madison, il direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA Antonino Laspina, che nel suo discorso di apertura presso la sede dell’Italian Trade Agency 33 East 67th Street, ha ringraziato le autorità e i tanti newyorkesi intervenuti e ha ribadito “la gioia e il piacere di vedere le eccellenze italiane “sfilare” insieme in questo speciale appuntamento del made in Italy a Manhattan”.

Un programma molto intenso di iniziative quello di questa seconda edizione: seminari, sfilate, cocktail, incontri con i media e con la grande community di New York.

I grandi marchi della moda e del design italiano e l’alta ristorazione Made in Italy hanno mostrato tutta la loro eccellenza in una delle strade più iconiche del mondo la Madison Avenue di New York City.

“E’ stato davvero un grande privilegio poter dare il via a questa seconda edizione dell’Italy on Madison, – ha dichiarato Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA – e innanzitutto devo ringraziare tutto il mio team ed in particolar modo Paola Guida, Deputy Trade Commissioner dell’Agenzia ICE di New York, e Raimondo Lucariello, Head of Food and Wine Division ICE New York, per il loro incredibile lavoro, che ancora una volta è la dimostrazione come la passione, la creatività e l’impegno sono nel DNA dell’ICE”.

“Progetti come Italy on Madison sono un’occasione per trasformare ulteriormente il grande potenziale di mercato in business per le imprese del Made in Italy, è anche una grande occasione per rendere ancora più coeso il rapporto tra le istituzioni e le imprese nella promozione del grande prodotto italiano”, ha concluso Laspina.

“Grazie mille al direttore Laspina e al suo team – ha detto Matthew Bauer, presidente del Madison Avenue B.I.D – per decenni l’Italian Trade Agency ha sostenuto gli oltre cinquanta negozi e ristoranti italiani di Madison Avenue qui nell’Upper East Side.

Sono stati al fianco delle nostre attività dopo la tragedia dell’11 settembre e hanno portato lo spirito de La Dolce Vita a Madison Avenue per tenerci forti mentre ci riprendevamo dalla pandemia globale. Grazie a questi sforzi, negli ultimi mesi, Achille Salvagni Atelier, Stefano Ricci e Versace hanno aperto nuovi negozi a Madison, e Frette, Giorgio Armani e Panerai stanno attualmente costruendo nuovi negozi”.

“Il direttore Laspina ed il lavoro da parte del suo team – ha concluso Matthew Bauer – sulla gestione del nostro ‘Italian Mile’ è stato profondamente apprezzato da tutti noi che facciamo acquisti, lavoriamo o viviamo in questa comunità”.

– foto ufficio stampa GP Communications North America INC.

