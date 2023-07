MILANO (ITALPRESS) – Prime medaglie per l’Italscherma ai Mondiali di Milano al termine della prima giornata di gare. Arrivano dalle spadiste Alberta Santuccio e Mara Navarria, che si sono affrontate in semifinale.

Finale per l’atleta siciliana (vittoriosa 15-14), che è così argento sicuro, mentre Navarria è bronzo.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]