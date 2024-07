ROMA (ITALPRESS) – L’Italia conquista il primo successo del tour

estivo superando 36-14 Tonga al Teufaiva Stadium di Nukùalofa,

terza vittoria in sette gare per il Ct azzurro Gonzalo Quesada dal proprio arrivo sulla panchina azzurra lo scorso gennaio. Nella prima visita della propria storia al XV del piccolo reame del Pacifico del Sud Lamaro e compagni mettono a segno cinque mete, concedendo pochissimo alla squadra di casa nel primo tempo, chiuso dall’Italia in vantaggio per 15-0 grazie alle mete delle proprie ali Jacopo Trulla – al rientro in Nazionale dopo due anni di assenza – e del solito Montanna Ioane, alla sedicesima marcatura di carriera con la maglia dell’Italia, miglior metaman tra gli azzurri oggi in attività. La reazione tongana arriva in avvio di ripresa, ma l’Italia mantiene lucidità e ordine conservando il pieno controllo del campo. La meta di Taulani riapre temporaneamente il match al quinto minuto, ma l’Italia replica immediatamente con una meta di capitan Lamaro innescata da un break nella propria metà campo di Tommaso Menoncello e consolida il risultato con la quarta marcatura di giornata messa a segno da Alessandro Garbisi, che da un punto d’incontro vicino alla linea avversaria è bravo a ingannare le guardie tonfane per un tocco ravvicinato. La meta di Fetuli Paea nel finale di gara,

su pallone di recupero dai propri ventidue, non cambia l’inerzia

del match nelle battute conclusive: sono gli italiani a chiudere

in attacco alla ricerca della quinta marcatura che arriva in pieno recupero con una meta di punizione conquistata dalla mischia italiana dopo i ripetuti falli fischiati da Schneider contro la prima linea tongana.

Domani l’Italia rientrerà in Nuova Zelanda per poi volare domenica a Tokyo in vista del terzo e ultimo test-match della finestra internazionale estiva di domenica 21 a Sapporo contro il Giappone di Eddie Jones, attualmente al dodicesimo posto del ranking internazionale World Rugby.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

