PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il ct dell’Italrugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Uruguay a Nizza mercoledì alle 17.45 nel secondo impegno degli azzurri nella Pool A della Rugby World Cup 2023. La partita, in programma allo Stade de Nice, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport 1. Sarà il confronto numero cinque tra le due squadre, il primo in un Mondiale e il test-match numero venticinque per Kieran Crowley sulla panchina dell’Italrugby. Quattro i cambi nel XV titolare rispetto alla gara di esordio vinta contro la Namibia per 52-8. Nel triangolo allargato Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all’ala, quest’ultimo all’esordio Mondiale. Inedita coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, a sua volta alla “prima” iridata. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia dell’Italia. In seconda linea, insieme a Ruzza, torna Niccolò Cannone: con il rientro della seconda linea del Benetton Rugby nella formazione titolare, per la prima volta nella storia della Nazionale maschile all’interno di un Mondiale, scenderanno in campo due coppie di fratelli (Garbisi e Cannone). Completano la formazione Fischetti, Nicotera e Riccioni che rientra nella formazione titolare. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Ceccarelli, Lamb, Zuliani, Pettinelli, Fusco, Odogwu. “Abbiamo lavorato bene in settimana a Bourgoin. Siamo in un Mondiale: ogni partita ha sua importanza, le sue difficoltà e la sua storia. La preparazione del match contro l’Uruguay è stata buona. Saremo focalizzati sulla nostra prestazione”, ha dichiarato Crowley. Arbitrerà il match il direttore di gara australiano Angus Gardner. Questa la formazione che scenderà in campo: Capuozzo; Pani, Brex, P. Garbisi, Ioane; Allan, A. Garbisi; L. Cannone, Lamaro, Negri; Ruzza, N. Cannone; Riccioni, Nicotera, Fischetti.

