Italpress Awards, Santanchè “Premiate eccellenze italiane”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ringrazio Italpress che ha fatto veramente una bella iniziativa. Abbiamo premiato delle eccellenze italiane e questo ci riempie di orgoglio. In più abbiamo 50 anni di Niaf quindi il legame forte tra Italia e Stati Uniti, un legame forte con i 17 milioni di italiani che vivono negli Stati Uniti da molto tempo, magari sono anche nati negli Stati Uniti ma hanno le loro radici in Italia. Quindi noi cerchiamo questo ponte di costruirlo, di tenerli legati all'Italia perché per tutti noi è importante dove si va ma anche importante sapere da dove si viene, conoscere le proprie origini. E questo è quello che facciamo per i 17 milioni di italo-americani nel mondo". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della terza edizione degli Italpress Awards, tenutisi a Washington, durante la cerimonia per i 50 anni della Niaf. abr/mrv/xp6/gtr