Italpress Awards, Fontana “I veri premiati sono tutti i lombardi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "È una grande emozione perché credo che sia il coronamento di un lavoro che stiamo portando avanti da tanto tempo, anche se i veri premiati dovrebbero essere tutti i lombardi. Noi non facciamo altro che cercare di interpretare le loro esigenze e cercare di realizzare quelle che sono le loro richieste. La popolazione capace di reagire a ogni difficoltà, che sa affrontare ogni sfida, l'unica che sa guardare al futuro senza farselo imporre ma cercando di impostarlo è sicuramente la gente lombarda". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che a Washington ha ricevuto uno degli Italpress Awards. Il premio - istituito dall'agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino e giunto alla sua quarta edizione - viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. xp6/abr/gtr