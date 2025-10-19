Italpress Awards, Borselllino “Iniziativa che cresce anno dopo anno”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono molto soddisfatto di questa terza edizione degli Italpress Awards che si sono svolti per il secondo anno consecutivo a Washington nell'ambito del gala della NIAF. Quest'anno ricade il 50º anniversario e in occasione di questo importante evento che la NIAF festeggia qui a Washington abbiamo premiato 10 eccellenze italiane: dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè al presidente della Regione Lazio Rocca e a tantissimi altri imprenditori nel mondo del turismo e dell'impresa e delle istituzioni. Ringrazio anche il ministro Santanché per aver partecipato e al nostro evento e ringrazio tutte le autorità e i deputati italiani, gli eurodeputati che hanno voluto testimoniare con la loro presenza un premio che continua a crescere anno dopo anno. L'appuntamento è nuovamente sempre a Washington insieme a Niaf per la quarta edizione". Lo ha detto il fondatore e direttore responsabile dell'agenzia di stampa Italpress a margine degli Italpress Awards. abr/mrv/xp6/gtr