Italjet, Dragster 700 TWIN debutta all’Autodromo di Imola

IMOLA (ITALPRESS) - Italjet ha scelto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il lancio del nuovo Dragster 700 Twin, sviluppato presso il Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna. Il cuore pulsante è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692 centimetri cubici con una potenza di 68 cavalli a 8500 giri/minuto e una velocità massima di 190 km/h. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d'olio e trasmissione a catena. mgg/alz