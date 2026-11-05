Italian Tourism Awards 2026, svelate le terne dei finalisti e le grandi star della Notte dell’Eccellenza

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, al St. Regis Rome, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, la notte magica in cui il turismo va in scena. L’appuntamento ha svelato i dettagli più attesi della manifestazione che culminerà il 2 dicembre 2026 sul prestigioso palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma, consacrando l’evento come il riconoscimento di riferimento per l’intera filiera turistica nazionale. Ideato e organizzato da Deborah Garlando, ceo di MHR,società di comunicazione ed eventi che produce il premio, in collaborazione con Palmiro Noschese strategic advisor per la luxury hospitality e presidente di giuria, il premio celebra il valore strategico, la qualità e l’innovazione del turismo italiano. A condurre la grande notte del 2 dicembre sarà l’attrice e conduttrice Gabriella Carlucci.

La conferenza stampa ha inoltre sciolto la riserva sugli ospiti del mondo dello spettacolo che prenderanno parte alla cerimonia di gala del 2 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma: sul palcoscenico capitolino sfileranno infatti grandi nomi dello spettacolo come Al Bano, Luca Barbareschi e Gabriele Cirilli che porteranno il loro contributo d’eccezione alla celebrazione dell’eccellenza italiana. Come da tradizione MHR, l’evento sarà arricchito da spettacoli ed esibizioni artistiche di grande impatto, pensati per offrire al pubblico un intrattenimento d’eccellenza ricco di emozioni e di belle sorprese. Una serata di assoluto prestigio diretta da Luca Alcini, regista di grande spessore della RAI e firma di programmi di punta, come Ballando con le stelle, affiancato alla co-direzione artistica da Deborah Garlando e Paolo Garlando. Un grande lavoro di squadra che rende omaggio anche a tutte le maestranze e ai professionisti della produzione artistica e tecnica, il cui talento e lavoro dietro le quinte rendono possibile la magia di uno spettacolo così complesso e affascinante.

Ad aprire i lavori è stata Deborah Garlando, produttrice del premio e ceo di MHR: “Arrivare alla settima edizione degli Italian Tourism Awards e poter celebrare quest’anno i nostri protagonisti in una cornice iconica come il Teatro dell’Opera di Roma è il traguardo di un percorso straordinario che mi riempie di orgoglio. Portare il turismo su un palcoscenico così esclusivo significa riconoscere che non stiamo parlando semplicemente di un settore economico, ma di un’industria che abbraccia ogni anima del Paese. Il turismo è innovazione, è bellezza, è la concretezza del lavoro e delle opportunità per i giovani, ed è uno straordinario e insostituibile messaggero di pace e dialogo tra i popoli. Dietro i numeri e i successi che raccontiamo ci sono investimenti, visione e persone che ogni giorno mettono l’anima in quello che fanno. Poter offrire loro una vetrina così prestigiosa è il nostro modo per celebrare le vere eccellenze italiane e dare forza al futuro dell’ospitalità”.

Palmiro Noschese, presidente di giuria degli Italian Tourism Awards ha dichiarato: “Edizione dopo edizione, gli Italian Tourism Awards hanno consolidato il proprio ruolo nella valorizzazione delle eccellenze del turismo italiano. Il compito della giuria è riconoscere il merito con competenza, indipendenza e senso di responsabilità, valorizzando non soltanto i risultati raggiunti, ma anche le idee e le professionalità che possono ispirare il futuro del comparto. Perché valorizzare il turismo significa riconoscere il talento, custodire il capitale umano e alimentare nuove ambizioni. È da qui che nasce la forza dell’ospitalità italiana e la capacità del nostro Paese di guardare al futuro’. “La serata del 2 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma – ha ricordato Noschese – riserverà un momento speciale al Best Italian Tourism Award, il riconoscimento che sarà assegnato attraverso il voto del pubblico presente in sala”.

Gabriella Carlucci, presentatrice della cerimonia ha ricordato lo scopo della manifestazione: “Il nostro compito, con gli Italian Tourism Awards, è dare un volto al sogno dell’Italia, premiare chi rende reale l’emozione che il mondo intero si aspetta quando pensa al nostro Paese: l’accoglienza, la bellezza, l’autenticità, l’eccellenza. Quest’anno sul palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma vivremo un’edizione straordinaria, arricchita da una grande attenzione mediatica che da sempre accompagna il nostro percorso e che continuerà a raccontare in TV la bellezza e la forza del turismo italiano”.

“Saremo felici di accogliere grandi star amate dal pubblico e profondamente legate all’eccellenza italiana, a cominciare da un’autentica icona come Al Bano, insieme a straordinari protagonisti del mondo intellettuale come Luca Barbareschi e dello spettacolo come Gabriele Cirilli – ha proseguito la conduttrice – il 2 dicembre non celebreremo solo chi fa turismo: celebreremo l’identità di un Paese che il mondo ama e che non smette mai di ispirare”.

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, turismo e sport del Comune di Roma Capitale ha dichiarato: ‘È un piacere celebrare e omaggiare i tantissimi professionisti che lavorano nel mondo del turismo. Un settore che deve essere sempre più un’industria che arricchisce il tessuto economico di Roma, generando posti di lavoro maggiormente qualificati e retribuiti. Il turismo è una scienza esatta e non va gestito in modo casuale. Noi abbiamo puntato sui grandi eventi sportivi, musicali, culturali e di moda. Una strategia che si è rivelata corretta. Non è un caso infatti che negli ultimi 5 anni, ogni anno, stiamo battendo ogni record’.

Simona Baldassarre, assessore alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, servizio civile della Regione Lazio ha invece ricordato il valore della cultura nel turismo: “Gli Italian Tourism Awards rappresentano un’importante occasione per dare il giusto riconoscimento alle imprese e ai professionisti che, con competenza e capacità di innovare, contribuiscono alla crescita del turismo italiano. Cultura e turismo sono strettamente legati: è proprio la cultura, con la sua storia e le sue bellezze, a far nascere il desiderio di partire e scoprire nuovi luoghi. Il Lazio, con il suo straordinario patrimonio, ne è una testimonianza. Come Regione stiamo destinando importanti risorse alla tutela e alla promozione dei beni culturali, nella convinzione che rappresentino un motore strategico per lo sviluppo economico, l’occupazione e la creazione di nuove opportunità, soprattutto per i giovani”.

Edy Palazzi, vice presidente della commissione regionale del Lazio a cultura, spettacolo, sport e turismo, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle istituzioni nell’accompagnare le imprese: “Gli Italian Tourism Awards celebrano le competenze, la qualità e la capacità d’innovazione che guidano lo sviluppo del nostro turismo. Il Lazio è orgoglioso di essere protagonista di questo percorso, puntando su un patrimonio straordinario e su una forte sinergia tra istituzioni e imprese. Dietro ogni eccellenza ci sono investimenti, visione e grandi professionisti: sostenere questo patrimonio umano significa investire nel futuro, nella competitività e nella crescita sostenibile dell’intero sistema Paese”.

Nel corso dell’incontro sono state rese note le terne ufficiali dei finalisti selezionate dalla giuria d’eccellenza tra le centinaia di candidature pervenute da tutta Italia. Le aziende, le strutture e i professionisti che si contenderanno lo storico microfono d’oro di MHR nelle 13 categorie ufficiali sono:

Destinazioni Italiane

Comune di Salerno

Distretto dei Laghi

Borghi Etruschi

Hotel e Resort

Villa Igiea

Hotel Il Pellicano

Villa Agrippina Gran Meliß

Nuove Forme di Ospitalità

Rama Beach

Relais Balcone di Giulietta Nordelaia

Puglia Paradise

Ristorazione e Cucina

The Roof Milano

Il Tiglio

Don Alfonso 1890

Esperienze di Viaggio

Minareto Candlelight Dinner

Bella Repertoire

Enjoycooking.com

Trasporti & mobilità

Gesap Aeroporto Palermo

Grimaldi

Prime Rent

Terme, Spa & Benessere

Palace Merano

Adler Thermae

Palazzo di Varignana

Terme dei Papi

Eventi

Associazione Pizza a Vico

Carnevale di Viareggio

Vinòforum

Viaggi in Italia

Traiano Travel

Imago Artis Travel

Boscolo Hospitality

Start up

Italy Sound Travel

Romamos

Savemyroom

Innovazione

Pet Centric Institute

Heritage Lab

Untourist

Sostenibilità

Capitolo Riviera

Vivere di Turismo Festival

Albergo Etico

Migliore destinazione turistica internazionale

Spagna

Guinea

India

A completare il quadro dei riconoscimenti, verranno assegnati i prestigiosi premi speciali fuori gara: il premio all’Uomo del Turismo in memoria di Jean Marc Droulers, il premio alla Donna del Turismo in memoria di Elena David, e il Premio Cinema (dedicato alle produzioni audiovisive che valorizzano i territori).

Il momento clou della serata di gala vedrà la consegna del premio Best Italian Tourism Award, il vincitore assoluto eletto in diretta dal pubblico presente in sala, attraverso una votazione istantanea effettuata tramite i propri dispositivi mobili, coinvolgendo direttamente gli ospiti e i protagonisti della manifestazione Il valore degli Italian Tourism Awards si riflette anche nel sociale: prosegue infatti con orgoglio la collaborazione con AIPD (Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down). La loro presenza durante l’evento testimonia un impegno concreto verso l’inclusione, con una parte dei ricavati della serata che verrà devoluta a sostegno dei loro progetti.

“Essere al fianco degli Italian Tourism Awards significa sostenere chi, ogni giorno con passione, mette l’anima nell’ospitalità italiana – ha detto Daniele Zocca, CEO di Tecnostile -. Conosciamo bene la tensione che si nasconde dietro un cantiere: il conto alla rovescia, l’incognita degli imprevisti, la pressione assoluta di dover aprire in tempo. Il nostro compito come General Contractor è eliminare questo carico: assorbiamo lo stress, blindiamo le certezze su tempi e costi, e permettiamo all’albergatore di concentrarsi sull’unica cosa che conta: l’esperienza dei suoi futuri ospiti”.

“Portiamo questa visione concreta a celebrare chi fa grande l’Italia nel mondo – dichiara Nevio D’Arpa, CEO & Founder BTM Italia ha dichiarato -. Da diversi anni siamo al fianco degli Italian Tourism Awards in qualità di partner, in un rapporto di collaborazione fondato su valori e obiettivi condivisi. Ci accomunano l’impegno nella promozione delle eccellenze italiane e la convinzione che il turismo non sia soltanto un motore economico, ma anche un importante veicolo di cultura e crescita sociale. Sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale e umano sono tra i temi centrali del Premio, ma anche principi che orientano l’attività di BTM Italia. Credo nella forza del lavoro di squadra e sono felice di aver rinnovato anche quest’anno la nostra collaborazione, con una presenza ancora più attiva’.

– Foto ufficio stampa Italian Tourism Awards –

(ITALPRESS).