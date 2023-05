Italia sempre più al centro delle strategie di JTI

Il mercato italiano è centrale nelle strategie della Japan Tobacco International. Lo dimostra la scelta proprio dell’Italia per il debutto in Europa di Ploom X, nuovo dispositivo a tabacco riscaldato. Ne ha parlato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl