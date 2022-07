IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – E’ cominciato al Cairo, con la prima delle tre giornate dedicate alle fasi preliminari, il Campionato del Mondo Assoluto 2022 e nella gara di sciabola maschile per l’Italia del CT Nicola Zanotti è arrivato l’en plein di qualificati al tabellone principale. Michele Gallo e Pietro Torre hanno infatti staccato il pass per la giornata di lunedì, quella in cui si assegneranno le medaglie, raggiungendo i compagni Luca Curatoli e Luigi Samele che erano ammessi di diritto perchè, rispettivamente, numero 5 e 8 del ranking internazionale. Michele Gallo ha archiviato la pratica qualificazione con un girone impeccabile. Sei vittorie in altrettanti assalti, 30 stoccate messe a segno a fronte d’appena 13 subite: così lo sciabolatore salernitano dei Carabinieri, da numero 8 di giornata, ha staccato il pass per la giornata decisiva, quella del 18 luglio. Poco dopo l’ha raggiunto anche Pietro Torre. Il livornese delle Fiamme Oro è stato a sua volta protagonista di un buon girone (da sei tiratori), chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta, e nel match decisivo per l’accesso al tabellone principale ha sconfitto d’autorità l’indiano Thapar per 15-8 completando così la pattuglia italiana che sarà al completo nella fase clou della gara di sciabola maschile.

Lunedì si ripartirà con le sfide dei 64 tra Michele Gallo e il cinese Lin, Gigi Samele contro il vietnamita Nguyen, Luca Curatoli affronterà lo statunitense Thompson mentre Pietro Torre se la vedrà con l’egiziano Moataz. Nel Day-1 del Mondiale egiziano è iniziata anche la prova di spada femminile, nella quale tutte e quattro le azzurre convocate dal Commissario tecnico Dario Chiadò (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola) erano già qualificate in virtù del loro ranking alla fase clou delle migliori 64. Nel tabellone principale di lunedì Alberta Santuccio debutterà contro l’israeliana Hecht, Rossella Fiamingo affronterà la domenicana Ramirez Peguero, per Mara Navarria ci sarà l’egiziana Ehab, infine Federica Isola è attesa dalla svizzera Moeschlin.

Domani due spadisti italiani in pedana. Nel sabato del Cairo, infatti, spazio ai preliminari di fioretto femminile, dove nessuna azzurra del CT Stefano Cerioni sarà impegnata (visto che Alice Volpi, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto sono già diritto al tabellone principale di martedì) e spada maschile con Davide Di Veroli e Gabriele Cimini in gara con l’obiettivo di raggiungere i compagni Andrea Santarelli e Federico Vismara tra i migliori 64 che si giocheranno le medaglie.

– foto ufficio stampa FIS –

(ITALPRESS).

