Italia-Libia: firmato il memorandum d’intesa sulla cooperazione in agricoltura, pesca e trasformazione alimentare

ROMA (ITALPRESS) – Oggi ad Addis Abeba, a margine del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, è stato firmato il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione in agricoltura, pesca e trasformazione alimentare tra Italia ed Etiopia.

L’accordo di partenariato è stato siglato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e dal Ministro etiope dell’Agricoltura, Girma Amente.

L’accordo, frutto di un consolidato rapporto di collaborazione tra le due Nazioni, mira a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori strategici dell’agricoltura, della pesca e della trasformazione alimentare, valorizzando investimenti, innovazione e sviluppo di filiere sostenibili.

L’intesa si inserisce nel quadro del “Piano Mattei” e segue l’esperienza positiva del progetto “Supporto allo sviluppo dell’agroalimentare etiope nella filiera del caffè”, firmato a Roma nel febbraio 2023. Il Memorandum d’Intesa, valido per cinque anni con possibilità di rinnovo automatico, definisce numerose aree di collaborazione, tra cui: Ricerca congiunta di opportunità di investimento e finanziamento per la produzione e il commercio di prodotti agroalimentari, ittici e animali; Promozione dell’accesso a sementi di qualità nelle zone a rischio alimentare, in collaborazione con organismi internazionali e partenariati pubblico-privati; Sostegno allo sviluppo di produzioni agricole a filiera corta, con particolare attenzione ai programmi di alimentazione scolastica nelle aree vulnerabili; Realizzazione e rafforzamento di Parchi Agro-Industriali Integrati e diffusione di tecnologie moderne per la meccanizzazione e la trasformazione alimentare; Valorizzazione dei prodotti tramite tracciabilità, certificazioni di qualità e riconoscimento delle indicazioni geografiche; Facilitazione degli scambi commerciali agroalimentari, con la riduzione delle barriere non tariffarie e la semplificazione delle procedure.

La gestione dell’accordo sarà affidata a un Comitato Congiunto, composto da rappresentanti di entrambi i Ministeri, che si riunirà annualmente alternando le sedi tra Etiopia e Italia e garantirà il monitoraggio e la promozione delle attività previste. Il Ministro Lollobrigida e il Ministro Amente hanno espresso soddisfazione per questa importante tappa, sottolineando l’impegno condiviso a rafforzare un partenariato strategico volto a migliorare la sicurezza alimentare, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo economico nei rispettivi Paesi.

