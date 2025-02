ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro delle Finanze, degli Affari Economici e degli Investimenti del Kuwait, Noora Sulaiman Al-Fassam.

Al centro del colloquio, la collaborazione tra imprese italiane e kuwaitiane nei settori strategici, con particolare attenzione al digitale, alle nuove tecnologie, alle energie rinnovabili, alla difesa, nonchè ai comparti farmaceutico e agroalimentare.

Urso ha sottolineato al ministro kuwaitiano come l’Italia rappresenti una destinazione ideale per gli investimenti, confermando, inoltre, l’interesse delle imprese italiane a contribuire all’ambizioso piano di sviluppo ‘Kuwait Vision 2035’, volto a diversificare le risorse e a trasformare il Paese in un hub commerciale e finanziario globale.

Al termine dell’incontro, a conferma della solidità dei rapporti industriali bilaterali, i due Ministri hanno concordato l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’attrazione degli investimenti in Italia, anche in vista della prossima missione istituzionale del ministro Urso in Kuwait.

– Foto ufficio stampa Mimit –

(ITALPRESS).