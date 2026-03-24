Italia-Irlanda del Nord, arbitra l’olandese Danny Makkelie

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale play-off per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma giovedì sera a Bergamo. Con l’arbitro olandese ci saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan De Vries come assistenti, mentre lo spagnolo Jesus Gil Manzano sarà il quarto ufficiale di gara, quindi alla Var gli olandesi Pol Van Boekel e Jeroen Manschot.

I precedenti con Danny Makkelie sono incoraggianti per gli azzurri, che sotto la direzione del fischietto olandese non hanno mai perso: due vittorie e due pareggi il bilancio complessivo. Con Makkelie arbitro, l’Italia ha vinto in Macedonia per 3-2 il 9 ottobre 2016 nelle qualificazioni mondiali e ha poi battuto la Turchia 3-0 a Euro2020 (gara giocata l’11 giugno 2021 a Roma). I due pari sono invece arrivati col Portogallo (0-0, fase a gironi Nations League, 17 novembre 2018) e con la Croazia (1-1, Euro2024, 24 giugno 2024).

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