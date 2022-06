ROMA (ITALPRESS) – Alberto Bartolomeo Demarchi e Giorgia Priarone hanno conquistato la medaglia d’argento nella Duathlon Mixed Relay 2X2 ai Multisport World Championships di Targu Mures. Marta Bernardi e Daniele Gambitta hanno invece sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto, ma dopo essere stati protagonisti di una splendida prestazione, tutta di supporto ai compagni che sono riusciti così a conquistare il secondo posto. Laura Ceddia e Davide Menichelli, invece, sono i nuovi campioni del mondo Junior della Duathlon Mixed Relay 2X2. Il regolamento, invece, priva Nicolò Astori ed Eleonora Demarchi della medaglia di bronzo che si erano guadagnati sul campo gara, giungendo al terzo posto. Per loro niente medaglia – sul podio non possono salire più atleti della stessa nazione, ma insieme all’amarezza resta la soddisfazione per una prestazione maiuscola. “Questa è una di quelle giornate che vorrei non finisse mai! Grazie all’Italia del Triathlon. Grazie azzurri!” il commento del presidente della Fitri, Riccardo Giubilei.

La domenica di soddisfazione del triathlon azzurro contempla anche il quarto posto per la staffetta italiana, composta da Michele Sarzilla, Verena Steinhauser, Nicolò Strada e Ilaria Zane, alle World Triathlon Championship Series di Leeds. La vittoria è andata alla Germania, seguita dalla Gran Bretagna e dalla Francia.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

