NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Specialty Food Association ha annunciato che l’Italia sarà il Country Partner per entrambe le edizioni dei Fancy Food Shows: Winter Fancy Food Show, dal 19 al 21 gennaio 2025, al Las Vegas Convention Center; Summer Fancy Food Show dal 29 giugno all’1 luglio 2025 al Jacob Javits Convention Center, New York.

Un primato assoluto quello italiano, mai nessuno aveva ottenuto questo riconoscimento da parte della Specialty Food Association proprietaria e produttrice dello show.

La Specialty Food Association è il più grande network del cibo negli Stati Uniti d’America, fondato nel 1952 a New York, dagli importatori e dagli imprenditori. E’ un’associazione non-profit con 3.000 membri negli Stati Uniti e all’estero.

I Fancy Food Shows, con il Winter di Las Vegas e il Summer di New York, sono tra le fiere più importanti a livello globale per il settore agroalimentare. E’ la prima volta che un paese ha la possibilità di essere per ben quattro volte Country Partner.

Il Padiglione Italiano ai Fancy Food Shows è da decenni un simbolo di eccellenza e un punto di riferimento per la promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare.

Organizzato e curato da Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association, questo spazio rappresenta un’occasione unica per i produttori italiani di entrare in contatto con il mercato internazionale, mostrando il meglio della tradizione gastronomica e dell’innovazione del nostro Paese.

La grande collaborazione tra Specialty Food Association, Italian Trade Agency e Universal Marketing nella creazione dei Fancy Food Shows è un esempio significativo di sinergia tra enti pubblici e privati per la promozione dei prodotti italiani negli Stati Uniti.

Si parte il 19 gennaio con il Winter Fancy Food.

La magia di Las Vegas, ed una location d’eccezione come il Las Vegas Convention Center, saranno ancora una volta la “casa invernale” del Fancy Food.

Le eccellenze italiane, prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, l’area italiana di circa 1000mq, ospiterà in 101 stand, il meglio delle aziende italiane del settore agroalimentare ed i distretti regionali di Piemonte, Calabria e Sicilia.

Nel Padiglione Italia, che come consuetudine, vedrà l’intera gamma del Made in Italy agroalimentare, non mancheranno le attrazioni e le attività di promozione e di show-cooking nel primo e secondo giorno di fiera.

Le aziende italiane saranno in un’area dedicata, di forte impatto visivo, grazie ad una nuova struttura dedicata, il tutto accompagnato da un naming e da una campagna visiva creata per l’occasione “Italia, the Art of Taste” dove riproduzioni di ispirazione rinascimentale con raffigurazioni della cultura del cibo italiano faranno da landscape all’Italian Pavilion.

Presente la tradizionale Lounge organizzata da ICE (l’Istituto del Commercio Estero), creata in un’area centralissima all’interno del Padiglione Italia, riproporrà la speciale postazione dedicata “all’Aperitivo Italiano”, inoltre tutti i visitatori potranno vivere un’esperienza in puro Italian Style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy: salumi, formaggi, caffè .

“L’intero team di SFA è entusiasta di lavorare con l’Italia per entrambi i Fancy Food Show del 2025”, ha dichiarato Bill Lynch, Presidente di SFA. “I nostri amici di Universal Marketing hanno sviluppato alcune nuove idee ed attivazioni che si svilupperanno all’interno del Padiglione Italia ed in altre aree del Salone che metteranno in risalto tutta la qualità e la capacità sensoriale della cucina italiana; dalle dimostrazioni live degli chef all’esposizione di nuovi prodotti e tanto altro. Siamo grati di avere l’Italia come partner nella pianificazione di esperienze indimenticabili ai prossimi due Fancy Food Show”.

“L’Agenzia ICE è impegnata nel sostenere il settore agroalimentare negli USA e, con la preziosa collaborazione degli organizzatori, SFA e Universal Marketing, l’Ufficio ICE di New York, propone anche quest’anno uno spazio di comunicazione, degustazione di prodotti autentici e assistenza a disposizione delle aziende del Padiglione italiano – ha dichiarato Erica di Giovancarlo Direttrice dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA -. L’Italia Partner Country 2025 ai Fancy Food Show, prima a Las Vegas e poi a New York, è un onore per il Sistema Italia, ma soprattutto rappresenta il riconoscimento alle aziende italiane per la capacità di garantire un’ampia offerta di prodotti caratterizzata da qualità ed eccellenza che gli americani dimostrano di apprezzare ogni anno sempre di più, come ci confermano i dati più recenti.

Nel 2024 risultano esportazioni del settore verso gli USA pari a 7,3 miliardi di dollari con i dati parziali dei primi 9 mesi del 2024, pari a 6,3 miliardi di dollari, in crescita tendenziale a doppia cifra, superando il 17%. Prodotti come acqua, pasta, formaggi, olio, vino e salse risultano sempre in cima alle preferenze di consumo degli americani contribuendo alla terza posizione in assoluto per l’export italiano del settore, dopo Messico e Canada”.

“30 anni fa abbiamo accettato una sfida straordinaria, partecipando alla creazione del Padiglione Italia all’interno dei Fancy Food Shows, e oggi siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere l’Italia per la quarta volta Country Partner dei Fancy Food Show nel 2025 – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association -. Passo dopo passo, abbiamo visto crescere imprenditori, distretti e consorzi italiani, che nel tempo hanno compreso l’importanza di raccontare la storia del proprio prodotto; oggi più che mai gli Stati Uniti sono affascinati dalle storie del Made in Italy: Qualità, Passione e Successo. Il cibo italiano rappresenta uno standard di eccellenza negli Stati Uniti. L’Italia è il più grande padiglione internazionale del Fancy Food Shows e negli anni ha contribuito in misura non trascurabile alla forza e alla qualità della manifestazione”.

