ROMA (ITALPRESS) – Tasso di saturazione sulle Online Travel Agencies (OTA) al 45,4% e tariffa media pari a 137,8 euro, meglio di competitor come Grecia e Spagna: l’Italia si dimostra altamente competitiva nel mercato turistico europeo anche a ottobre 2025. La percentuale di prenotazioni OTA supera il 44% registrato a settembre e si preannuncia superiore al 40% per il mese di novembre. Valle d’Aosta (59,84%), Molise (53,33%) e Abruzzo (51,93%) le Regioni sul podio. Il Molise, in particolare, rappresenta anche la destinazione con i prezzi più contenuti, con una tariffa media di 86,85 euro. Queste le cifre raccolte dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati The Data Appeal Company.

“Prestazioni che confermano un settore sempre più destagionalizzato, in ottima salute anche nei mesi di spalla, tradizionalmente definiti ‘di bassa stagione’, a dimostrazione di una Nazione che invece è in grado di offrire soluzioni ed esperienze fruibili in qualsiasi periodo dell’anno – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Numeri che alimentano il benessere socioeconomico sia dell’industria che dell’Italia intera, consolidano l’ottimo rendimento estivo e suggeriscono una prospettiva positiva anche per novembre”.

