Italia campione del mondo, generazione fenomenale per volley femminile

MILANO (ITAPRESS) - Una nuova generazione delle regine della pallavolo. Bagno di folla per l'Italvolley campione del mondo, le azzurre di coach Julio Velasco sono rientrate in Italia dopo la vittoria del titolo iridato che in bacheca mancava da 23 anni: oltre 300 tifosi hanno accolto Danesi e compagne al ritorno dalla Thailandia. Gare complicate, forse più dell’Olimpiade. Tanta emozione per un titolo arrivato dopo le fatiche olimpiche, le azzurre hanno prima battuto un Brasile stellare per poi vincere al tie break contro la Turchia di Vargas, miglior realizzatrice della finale con 33 punti. Ma la dimostrazione di forza di un gruppo ancor più unito si è vista sul campo. Due VNL, un titolo olimpico e un mondiale, è questo il bottino nel giro di meno di due anni raccolto da Julio Velasco, leggenda della pallavolo italiana prima al maschile, poi al femminile. Dopo le fatiche mondiali inizierà un periodo di riposo, nelle prossime settimane le campionesse del mondo verranno ricevute anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. pia/gm/gtr