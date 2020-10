Italia ancora in deflazione

Non si ferma la deflazione in Italia. A settembre l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Si tratta del quinto mese di fila con il segno meno, e si deve in larga parte ai prezzi dei Beni energetici e, in misura minore, ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti. Tornano in calo i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.