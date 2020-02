Secondo quanto riferisce l’Associazione degli esportatori di nocciole e prodotti del Mar Nero la Turchia, nel 2019, ha esportato nocciola in 121 paesi con 319 mila 772 tonnellate di nocciole e con un reddito di 2 miliardi 28 milioni e 727 mila dollari. La maggior parte dell’esportazione è stata fatta verso l’Italia. L’Italia si è classificata al primo posto tra i paesi maggiori importatori di nocciole turche. La Germania, leader degli ultimi 9 anni, è al secondo posto dopo l’Italia che ha importato 83 mila 898 tonnellate di nocciole con un valore di 547 milioni di 588 mila dollari. Italia è stata seguita da Germania e Francia. L’export in Germania è di 73 mila 476 tonnellate, in Francia, 22 mila 719 tonnellate.

(ITALPRESS/MNA).