Italia 70 anni all’Onu, Massari “Viene riconosciuto il nostro contributo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "E' la testimonianza del grande contributo che l'Italia ha dato alle Nazioni Unite, al multilateralismo ma anche alla pace nel mondo perché le operazioni di pace delle Nazioni Unite hanno proprio questa funzione e l'Italia sin dall'inizio della sua partecipazione alle Nazioni Unite, quindi 70 anni fa, ha offerto il meglio di sé anche in termini di contributo militare di uomini, di soldati, di missioni di pace dappertutto, dal Medio Oriente all'Africa, all'Europa. E questo ci viene ampiamente riconosciuto, come abbiamo sentito oggi dalle parole del USG Atul Kare". Così l'ambasciatore all'Onu Maurizio Massari all'evento al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, organizzato dal ministero della Difesa e realizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, che ha visto l'inaugurazione di una mostra storico-documentaria e la presentazione del volume "70 anni dall'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite - I caschi blu italiani al servizio della pace". xo9/ads/mca3 Video di Stefano Vaccara