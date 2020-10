ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Podio confermato e Italia che resta 12esima nel ranking Fifa del mese di ottobre. Dopo i 120 match disputati tra qualificazioni sudamericane ai Mondiali, playoff per Euro2020, amichevoli e Nations League, non cambia nulla nelle prime cinque posizioni della classifica per Nazionali con il Belgio che, nonostante la sconfitta incassata contro gli inglesi di Southgate, resta leader con 1765 punti, davanti a Francia, Brasile, Inghilterra e Portogallo. I primi cambi al sesto posto con la Spagna che scavalca l’Uruguay e c’è da registrare anche il sorpasso dell’Argentina, ora ottava, ai danni della Croazia, mentre è ancora la Colombia a chiudere la top ten, tenendo alle spalle Messico e Italia che, come detto, resta 12esima con 1612 punti. Dietro agli azzurri di Mancini grandi passi avanti della Danimarca che, anche grazie alle reti dell’interista Eriksen, guadagna tre posizioni e si porta a soli due punti dalla nostra Nazionale, mentre perde due posti l’Olanda ora 15esima dietro la Germania.

Per il resto progressi importanti anche per Algeria (30^, +5), Paraguay (35°, +5), Marocco (39°, +4), Scozia (45^, +4) e Ungheria (47^, +5). Ottimo mese per Malta. La nazionale di Devis Mangia guadagna sei posizioni e adesso è 180^ grazie agli ultimi risultati. Resta fanalino di cosa San Marino. La prossima classifica Fifa verrà diramata il 26 novembre.

1) Belgio 1765 punti (-)

2) Francia 1752 (-)

3) Brasile 1725 (-)

4) Inghilterra 1669 (-)

5) Portogallo 1661 (+2)

6) Spagna 1639 (+1)

7) Uruguay 1637 (-1)

8) Argentina 1636 (+1)

9) Croazia 1634 (-1)

10) Colombia 1631 (-)

12) ITALIA 1612 (–)

(ITALPRESS).