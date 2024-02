Italgas in Grecia accelera sugli investimenti

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Depa Infrastructure diventa Enaon. A un anno e mezzo dall'ingresso in Grecia, il Gruppo Italgas ha svelato il nuovo marchio della sua società ellenica. Inizia così il nuovo capitolo di un percorso che ha già raggiunto risultati importanti. Il 2023 si è concluso con la connessione di 25 territori per un totale di 800 chilometri di reti, il 78% di investimenti in più rispetto al 2021. Nel 2024 la rete sarà attivata in altre 13 città, con l'obiettivo di arrivare a oltre 38.000 nuovi clienti. spf/sat/gsl