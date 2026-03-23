L’Italfioretto trionfa a Lima, vincono Alice Volpi e Guillaume Bianchi

LIMA (PERU’) (ITALPRESS) – La notte italiana è tutta d’oro nel Grand Prix di fioretto a Lima: Alice Volpi trionfa nella gara femminile, svettando sul gradino più alto di un podio su cui sale pure Martina Favaretto, terza classificata, mentre nella prova maschile domina ancora una volta Guillaume Bianchi, che in Perù bissa il successo dell’ultimo GP di Torino. Il ricco bottino finale, insomma, è di tre medaglie per il gruppo azzurro del ct Simone Vanni, che si conferma leader del palcoscenico internazionale nella tappa sudamericana del circuito d’élite di Coppa del Mondo, dov’erano previste solo competizioni individuali a punteggio maggiorato.

Brilla come nei giorni più belli, a Lima, la stella di Alice Volpi. La due volte campionessa mondiale centra la sua 12esima vittoria in carriera nel circuito iridato (29^ volta sul podio), eppure questa sembra più importante di molte altre, perché arriva 23 mesi dopo l’ultimo oro conquistato nell’aprile 2024 a Tbilisi. Uno splendido ritorno, dove le compete, per la fiorettista delle Fiamme Oro. Proveniente dalle qualificazioni di ieri, Volpi ha iniziato la sua esaltante giornata superando la brasiliana Pistoia (15-1) e la giapponese Tsuji (15-8). Negli ottavi la poliziotta toscana ha vinto il derby azzurro con la capitana Arianna Errigo, match risoltosi all’ultima stoccata, con il punteggio di 15-14. A quel punto la 33enne senese si è imposta d’autorità nel quarto di finale con l’ucraina Olga Sopit (15-6), centrando così la “zona medaglie”.

E non si è fermata più: con un’altra grande prova, Alice Volpi ha fatto sua all’ultima stoccata anche la semifinale contro la statunitense Katerina Lung, un 15-14 che l’ha proiettata all’ultimo atto, contro l’altra americana Lauren Scruggs. A quel punto ha completato l’opera: il 15-11 in finale ha sancito il trionfo della toscana, una vittoria da campionessa autentica.

Nella gara delle fiorettiste è da applausi anche il terzo posto di Martina Favaretto, al suo 17° podio in carriera. Con tanta voglia di far bene dopo esser stata costretta a saltare per infortunio il Grand Prix “di casa” a Torino, la 24enne di Noale in avvio di giornata ha battuto l’uzbeka Volobueva (15-7), prima di far suo il derby azzurro contro Margherita Lorenzi (15-11). Superati gli ottavi per il ritiro della tedesca Kleibrink, la veneta delle Fiamme Oro è andata a giocarsi il podio contro un’altra portacolori della Germania, Leonie Ebert: match dominato dall’attuale numero 2 al mondo, che si è assicurata così un posto in semifinale. Qui, dopo un assalto tiratissimo fino al 12 pari, Martina Favaretto ha ceduto il passo alla statunitense Scruggs nelle battute conclusive (15-12 il verdetto), ma il bronzo al collo nel giorno del rientro in gara è risultato di grande valore, nonché la terza medaglia stagionale per lei in quattro gare disputate. Ottima prestazione e 8° posto finale per Irene Bertini. Solo la statunitense Scruggs (15-5) nei quarti ha lasciato ai piedi del podio la carabiniera pisana, che in avvio di giornata aveva vinto il derby azzurro con Martina Batini (15-10), prima di battere la portacolori di Hong Kong, Chan (15-14), e la coreana Mo (15-12). Stop agli ottavi per la capitana Arianna Errigo, classificatasi nona (uscita come detto nel derby con Alice Volpi), e per Matilde Molinari, protagonista di un positivo 14° posto. Per quanto riguarda le altre fiorettiste azzurre impegnate nel tabellone principale, 26^ posizione per Margherita Lorenzi, 29^ Aurora Grandis, 33^ Martina Batini, 36^ Anna Cristino, 39^ Martina Sinigalia e 49^ Carlotta Ferrari.

Italia in vetta anche nella gara maschile. Guillaume Bianchi giovedì scorso ha potuto festeggiare solo a distanza (dall’altra parte del mondo) la sua prima “festa del papà”, e il risarcimento di questo sacrificio è stato un oro pesantissimo. La cavalcata da “doppia cifra” del romano delle Fiamme Gialle, verso il suo decimo podio in Coppa del Mondo (il quarto di questa super stagione), è iniziata battendo prima il giapponese Fukuda (15-9) e poi il coreano Im (15-5). Negli ottavi Bianchi ha superato per 15-9 il russo Anton Borodachev, andandosi a giocare un posto in “zona medaglie” contro Shing Ho, portacolori di Hong Kong. È stato, quello dei quarti, un assalto vibrante, che Bianchi a un tratto pareva aver già vinto ma ha rischiato di perdere, prima delle stoccate decisive che gli sono valse il successo con il risultato di 15-12. In semifinale, opposto al ceco Alexander Choupenitch, l’azzurro ha continuato la sua strepitosa prova: vittoria per 15-10 e pass per la finale. Nell’ultimo atto, contro il russo Kirill Borodachev, il 28enne finanziere ha messo il punto esclamativo sul suo trionfo, imponendosi con il punteggio di 15-12 e facendo risuonare anche quest’anno l’Inno di Mameli al GP di Lima dove dodici mesi fa fu argento, alle spalle del compagno di Nazionale Filippo Macchi. Per Guillaume Bianchi, come detto, secondo oro consecutivo in altrettanti Grand Prix, dopo il trionfo di febbraio a Torino, in una stagione da quattro podi in tutto, iniziata con i bronzi di Palma de Maiorca e Parigi.

È rimasto a una sola stoccata dai “top 8” Tommaso Marini, vincitore contro Chamley Watson (15-9) e nel derby italiano con Damiano Di Veroli (15-10), prima di cedere 15-14 all’atleta di Hong Kong, Ho, e di chiudere al 9° posto. Si è fermato agli ottavi anche Tommaso Martini, classificandosi 13°: per lui successi sull’australiano Glasson (15-8) e sul tedesco Diestelkamp (15-12), poi lo stop contro il campione mondiale Choi di Hong Kong. Così gli altri azzurri in pedana oggi nel tabellone principale maschile: 20° Lorenzo Nista, 25° Davide Filippi, 28° Damiano Rosatelli, 29° Damiano Di Veroli, 33° Filippo Macchi, 36° Giulio Lombardi, 47° Edoardo Luperi e 61° Alessio Foconi.

Il prossimo appuntamento internazionale per il fioretto del ct Simone Vanni è fissato in Egitto tra il 16 e il 19 aprile, quando si recupererà la tappa di Coppa del Mondo sia maschile che femminile al Cairo.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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