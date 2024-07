ROMA (ITALPRESS) – Comincia nel migliore dei modi il torneo PreOlimpico dell’Italia, che rispetta il pronostico e batte agevolmente il Bahrain al Coliseo de San Juan con il punteggio di 114-53. Gli azzurri torneranno in campo nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 luglio alle 20.30 locali (le 2.30 in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now) per affrontare i padroni di casa del Portorico, senza dubbio la gara più complicata del girone B. Bahrain e Portorico si incroceranno invece oggi alle 20.30 locali (il 4 luglio in Italia, alle 2.30). Primo match anche nel Gruppo A, con la Lituania che ha avuto la meglio sul Messico col punteggio di 96-84 dopo un primo tempo in equilibrio. 21 punti per Grigonis, 18 per Ibarra.

Migliori marcatori di serata Danilo Gallinari e Nicolò Melli (14). In doppia cifra anche Achille Polonara (13), Awudu Abass, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso (11) e Stefano Tonut (10).

“All’inizio della gara ero un pò nervoso perchè non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo”, ha detto il ct azzurro Gianmarco Pozzecco a fine gara.

Il +61 è lo scarto più grande mai registrato da una Nazionale in un torneo PreOlimpico. Per gli azzurri si tratta del quarto “scarto” maggiore di sempre inflitto a un avversario dopo il +79 del 1976 contro l’Irlanda, il +66 del 1987 contro la Svizzera e il +64 contro la Georgia del 2005.

