ROMA (ITALPRESS) – Seconda uscita e seconda vittoria per l’Italia nell’EuroBasket 2025 Qualifiers. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, hanno vinto a Szombathely, contro l’Ungheria, per 83-62, bissando la vittoria dell’esordio contro la Turchia, centrata a Pesar. Così il team italiano chiude imbattuto la prima finestra di qualificazione agli Europei: azzurri a punteggio pieno e in cima, in solitaria nel Gruppo B. Questo grazie anche alla vittoria in extremis della Turchia sull’Islanda. Il modo migliore per cominciare a pensare, già da domani, alla qualificazione olimpica estiva.

Migliori marcatori di giornata Amedeo Tessitori e Giordano Bortolani, con 12 punti a testa. Career high per Bortolani, che ritocca gli 11 punti segnati nel 2021 in Russia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a EuroBasket 2022. In doppia cifra anche Achille Polonara, a quota 10.

Soddisfatto il ct azzurro: “Siamo contenti. I ragazzi, nonostante un pò di stanchezza, hanno fatto sembrare facile una partita che non lo era. Queste gare nascondono sempre delle insidie ma la dedizione di tutta la squadra, staff compreso, è stata encomiabile”. “Ora possiamo guardare con maggiore serenità all’estate importante che ci aspetta”, ha aggiunto Gianmarco Pozzecco.

A fargli eco il centro azzurro Amedeo Tessitori: “Negli spogliatoi, durante l’intervallo, abbiamo parlato tra di noi e abbiamo sistemato qualcosa entrando nel secondo tempo con la giusta grinta. Siamo sulla strada giusta ed è sempre bene iniziare nella maniera migliore. Cercheremo di migliorarci ancora ma siamo felici per queste due prime vittorie. E’ ciò che volevamo ad inizio raduno”.

Nell’altro match del Gruppo B, poco prima, la Turchia ha battuto l’Islanda grazie a un canestro dall’alto coefficiente di difficoltà di Tarik Biberovic sulla sirena (76-75 alla Sinan Erdem di Istanbul).

Le gare di qualificazione a EuroBasket 2025 torneranno nel novembre 2024 con il back to back contro l’Islanda (il 22 novembre in trasferta e il 25 novembre in casa), con sedi e orari ancora da definire.

In estate, spazio ai tornei Pre Olimpici e successivamente ai Giochi di Parigi2024 con gli azzurri impegnati a San Juan, in Portorico, dal 2 al 7 luglio, per conquistare uno degli ultimi quattro posti in palio per l’Olimpiade.

