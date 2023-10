RIMINI (ITALPRESS) – A Rimini, presso la Fiera Internazionale del turismo TTG Travel Experience, Andrea Benassi, direttore generale di ITA Airways ed Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, hanno presentato alla stampa e agli stakeholders di settore i risultati raggiunti da ITA Airways e le prossime sfide del 2024 per la Compagnia.

‘E’ la mia prima volta al TTG Travel Experience e ci tenevo particolarmente a prendere parte a questo appuntamento annuale, in cui gli operatori del turismo costruiscono insieme le prossime stagioni – ha detto Benassi -. ITA Airways vuole essere il vettore italiano di riferimento per la mobilità degli italiani, garantendo una connettività di qualità con i territori, sia nazionali che internazionali, con un’attenzione particolare al contesto intercontinentale. Sin dal nostro avvio, due anni fa, ci siamo dati l’obiettivo di essere una Compagnia di bandiera efficiente, innovativa, sostenibile e all’insegna dell’italianità nel mondo. Chi sale a bordo dei nostri aerei si deve sentire subito a casa e vivere l’Italia ancora prima di atterrarè.

Emiliana Limosani ha illustrato ai presenti tutte le novità della winter 2023/2024, in cui ITA Airways opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Due le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive), che si vanno ad aggiungere ai voli già operati su New York, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi operati da Roma Fiumicino.

‘Siamo davvero orgogliosi degli ottimi risultati commerciali raggiunti quest’anno, anche oltre le nostre stime e previsioni, frutto di un lavoro costante portato avanti fin dalla nostra nascita – ha detto Limosani – e grazie al supporto del segmento trade, che per noi è imprescindibile e ci ha dato fiducia fin dall’avvio delle nostre operazioni. Da gennaio 2023 ad oggi abbiamo trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con un load factor medio dell’80%, 7,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022 con un incremento dei ricavi passeggeri pari al +83% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Ora guardiamo con fiducia al futuro, con un occhio di riguardo per lo sviluppo intercontinentale, la nostra prossima tappa è l’apertura del nuovo volo Roma Fiumicino – Rio de Janeiro. Il Sud America, dove operiamo già verso San Paolo e Buenos Aires, è un mercato che ci vede leader in termini di traffico da e verso l’Italia grazie ad una comunità di italiani fra le più grandi al mondo. Da dicembre torniamo a volare verso le Maldive, meta ambitissima del traffico leisurè, ha aggiunto il CCO.

“Ci sono inoltre importanti progetti di ampliamento del network intercontinentale anche nella summer 2024, con particolare riferimento al Nord America: ad aprile partirà il collegamento con Chicago e a maggio apriremo al mercato Canada con Toronto, entrambe le destinazioni operate con voli diretti da Roma Fiumicino. Tutto ciò – ha evidenziato – sarà possibile grazie al continuo rinnovamento della flotta che potrà contare anche sull’entrata dei nuovi Airbus A321neo e A220-100, aeromobili di ultima generazionè.

Di seguito nel dettaglio l’operativo dei nuovi voli di ITA Airways nelle stagioni winter 2023/2024 e summer 2024.

Dal 29 ottobre 2023 sarà operato il nuovo volo da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro, operato con l’Airbus A330. Avrà una frequenza giornaliera con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo all’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time. L’operativo da Rio de Janeiro partirà il 30 ottobre 2023, con frequenza giornaliera: partenza alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time.

Dal 16 dicembre 2023 sarà operato il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino – Malè (Maldive) operato con Airbus A330-900, con 3-5 frequenze a settimana a seconda del periodo.

Dal 7 aprile 2024 sarà operato un nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno, aperto alle vendite già da oggi.

Dal 1° maggio 2024 sarà operato un nuovo volo da Roma Fiumicino a Toronto, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno.

Nella summer 2024 è previsto anche un grande ampliamento del network internazionale con voli diretti da Roma Fiumicino: da maggio 2024 verso Riyad; da giugno 2024 verso Accra e Kuwait; da luglio 2024 verso Dakar; da ottobre 2024 verso Gedda

Il 2023 ha visto anche la crescita della flotta di ITA Airways arrivata oggi a 79 aeromobili Airbus, di cui 29 di ultima generazione: 11 A320neo, 7 A220-300, 5 A330-900 e 6 A350-900.

Entro la fine dell’anno è prevista l’entrata in flotta del primo Airbus A321neo, una novità assoluta per la Compagnia. Primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Con gli interni di cabina totalmente disegnati da Walter de Silva, incarnando perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani, il nuovo A321neo sarà dotato di tutti gli elementi distintivi della nuova flotta ITA Airways: nuovi colori e nuovi materiali in cabina, sedili di ultima generazione, Cabina Airspace con nuovo lighting personalizzato ITA Airways e cappelliere XL più spaziose. Ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” e schermi individuali di ultima generazione.

Entrerà in flotta entro fine 2023 anche il primo Airbus A220-100 per rinforzare il segmento Regional degli aeromobili di nuova generazione. E’ il più piccolo jetliner degli aeromobili commerciali Airbus ed è particolarmente adatto nel breve raggio grazie alla sua efficienza e comfort.

Il 2023 è stato un anno ricco di novità per Volare, il programma fedeltà di ITA Airways che ha già raggiunto il traguardo di oltre 1,5 milioni di iscritti. Libertà, Personalizzazione, Scelta e Connessione sono i valori alla base del programma che conta ad oggi un totale di 20 partner, che tra accrual e redemption rendono il programma sempre più dinamico e in grado di offrire un’esperienza personalizzata per i soci.

Il 2023 è stato anche l’anno di lancio delle Carte co-branded ITA Airways American Express, nate a luglio per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori, sono tre le tipologie di carte disponibili: Carta di Credito ITA Airways American Express, Carta di Credito ITA Airways Oro American Express e Carta ITA Airways Platino American Express.

Lanciato quest’anno anche l’Executive Reserved, dedicato ai clienti alto valore. I soci del Club Executive potranno beneficiare di offerte esclusive e servizi dedicati grazie ad accordi con partner selezionati. Molti i partner di lusso entrati nel programma: gli hotel Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat, lo storico marchio di prodotti di lusso napoletano E. Marinella e il Verdura Resort, della catena Rocco Forte Hotels.

Inoltre, i soci del club Executive potranno scegliere di regalare lo status Premium ad un socio già iscritto al programma Volare: un upgrade di status che consentirà ai beneficiari di provare alcuni tra i benefit più esclusivi del programma, come il fast track, l’accesso in lounge e un bagaglio extra.

Infine, è stato presentato a giugno 2023 il programma ITA Airways Volare Business Club, pensato per le PMI che, iscrivendosi, potranno accumulare punti e offrire ai propri dipendenti alcuni vantaggi da sfruttare durante il viaggio. Grazie al programma, le piccole e medie imprese aderenti accumuleranno punti ogni qualvolta il dipendente effettuerà un volo per motivi di lavoro, e potranno successivamente utilizzare i punti accumulati per l’acquisto di biglietti aerei o servizi dei partner in modalità Cash & Points. I dipendenti, invece, accumuleranno punti Volare secondo le regole standard e potranno in aggiunta beneficiare di Check-in prioritario. Questo programma completa così l’offerta dedicata alle aziende aggiungendosi al già esistente programma Corporate, lanciato nel settembre 2022 e dedicato alle aziende che hanno in essere un contratto corporate con ITA Airways: grazie a cui le aziende possono offrire ai propri dipendenti benefit esclusivi: Fast Track, Check-in prioritario, priorità bagaglio e la possibilità di accumulare il 20% di punti in Volare in più rispetto al proprio Club di appartenenza.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

(ITALPRESS).