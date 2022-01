ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways introduce importanti novità nel servizio alla clientela: le lounge “Piazza di Spagna” all’aeroporto di Roma Fiumicino e “Piazza della Scala” a Milano Linate, e l’edicola on line un’esperienza di lettura digitale contactless offerta ai passeggeri sia nelle lounge in attesa del proprio volo, che a bordo, per allietare il viaggio.

Alle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate possono accedere tutti i passeggeri con un biglietto di business class dell’intero network di ITA Airways, i soci Premium ed Executive del programma di fidelizzazione Volare e i soci Elite Plus SkyTeam in partenza verso le destinazioni servite da ITA Airways.

Presentano un ambiente elegante e al tempo stesso familiare, caratterizzato da un concept di ospitalità all’insegna del made in Italy. E’ l’azzurro della nuova livrea di ITA Airways a dare il benvenuto; il servizio di catering è ispirato alle eccellenze enogastronomiche italiane con una zona bar dove degustare, tra l’altro, una selezione di pregiati vini italiani o il tipico aperitivo preparato da barman professionisti. L’offerta si articola in due momenti la colazione e il servizio catering full day. Completano l’offerta di entrambe le lounge la connettività Wi-Fi, la presenza di schermi tv con le news del giorno ed il display per controllare l’orario di partenza dei voli.

ITA Airways presenta contestualmente il nuovo servizio di edicola digitale offerto alla clientela sia a terra che in volo.

Per accedere al servizio, una volta effettuato il web check-in, il passeggero riceverà il link connettersi all’edicola digitale direttamente nell’e-mail di consegna della carta d’imbarco. Il link sarà valido per le successive 58 ore, mentre una app permetterà di scaricare i contenuti per leggerli anche offline, in qualsiasi momento. “Sono molto felice di annunciare oggi queste due grandi novità che segnano un altro passo in avanti di ITA Airways, nata poco più di 100 giorni fa. Entrambi i servizi rientrano nella nostra strategia di far sentire il cliente al centro della nostra attenzione con un’offerta sempre più personalizzata e attenta al dettaglio, ad ulteriore conferma del nostro impegno verso una Compagnia sempre più digitalizzata e innovativa. Questo è solo l’inizio di grandi novità che stiamo pianificando per i prossimi mesi”, ha dichiarato Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways.



