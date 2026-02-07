Ita Airways celebra le Olimpiadi invernali con lo showcasing Skyway a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La magia del viaggio incontra quella dello sport: ITA Airways, in qualità di Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha inaugurato oggi il proprio showcasing SKYWAY, che sarà presente a Piazza San Carlo, a Milano, fino al 15 marzo 2026.

“La presenza di ITA Airways al fianco dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 riafferma il profondo legame con l’Italia, lo sport azzurro e i suoi valori fondanti – ha affermato il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo – In questa occasione speciale, ribadiamo con orgoglio il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e di ambasciatori del Made in Italy nel mondo, sostenendo i talenti italiani e diffondendo i valori di sostenibilità e orgoglio nazionale”.

“Questa partnership sottolinea la volontà della Compagnia di espandersi sempre di più in un contesto internazionale come marchio distintivo, globale e allo stesso tempo simbolo dell’identità italiana – ha affermato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways – SKYWAY esprime in modo concreto l’obiettivo di ITA Airways e la nostra visione del futuro: unire l’emozione del volo a quella dei grandi eventi internazionali, nel segno di innovazione e cura dei dettagli, pilastri della nostra Compagnia”.

“C’è un’emozione profonda, quasi indescrivibile, nel vivere il primo giorno dei Giochi Olimpici qui, in Italia. Questo è un giorno speciale che resterà scritto nella storia e siamo felici di poterlo trascorrere insieme, inaugurando uno spazio che simboleggia con orgoglio tutta la forza italiana – ha dichiarato Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026 – Vedere una Milano che spalanca le sue porte al mondo è il segno di un’apertura che va oltre i confini: la metafora perfetta della nostra unione tra ITA Airways e Milano Cortina 2026. Loro rappresentano il volto più bello del nostro Paese, quello dell’accoglienza. Insieme, non ci limitiamo a trasportare persone; accogliamo, abbracciamo e mettiamo in connessione il mondo intero sotto il cielo dei nostri Giochi”.

Con SKYWAY, ITA Airways intende sia accrescere la visibilità del brand su un palcoscenico internazionale di prestigio che coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali. Lo showcasing si articola attraverso due padiglioni caratterizzati dal colore azzurro, elemento distintivo della Compagnia, capaci di esprimere l’identità di ITA Airways e il suo legame con Milano Cortina 2026.

I padiglioni integrano superfici bianche e inserti in legno naturale che richiamano le forme delle montagne, dando vita a un’architettura di grande impatto visivo ma al tempo stesso armoniosa coniugazione di identità nazionale, spirito sportivo e sensibilità ambientale; il secondo padiglione riproduce la fusoliera di un aereo, con oblò affacciati su un paesaggio montano che contribuiscono a rafforzare l’illusione del volo e il legame con l’ambiente alpino.

Sono numerose le iniziative che ITA Airways ha sviluppato per celebrare i Giochi, a cominciare dalla livrea speciale realizzata su Airbus A320. Grazie alle illustrazioni firmate da Emiliano Ponzi, l’aeromobile diventa una superficie narrativa che celebra i valori dello sport, dell’inclusività e dell’emozione condivisa, restituendo a chi guarda una sensazione immediata e riconoscibile: quella dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Per l’occasione, la Compagnia ha creato poi degli speciali menu a bordo della propria Business Class di medio raggio. Nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate, Hangar Lounge e Runway Lounge, sono previste due novità che copriranno l’intero arco delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un menu dedicato, e video celebrativi visibili sui monitor delle sale.

Infine, tramite una campagna advertising multicanale on air dal 6 al 23 febbraio (TV, streaming TV, web, social e radio), ITA Airways racconterà il parallelismo tra la dedizione degli atleti olimpici e l’emozione dei viaggiatori.

-Foto f12/Italpress-

(ITALPRESS).